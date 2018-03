Paola Di Benedetto e Francesco Monte, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, rivelano particolari inediti: “Io lo evitavo e lui pensava che me la tirassi. Il primo bacio lontano dalle telecamere, ci nascondevamo dietro la palma. Viviamo le cose come vengono”. Sul “canna-gate” Monte è sibillino: “Inutile parlarne ancora quando le cose sono state portate avanti nelle sedi opportune”. I due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi sembrano molto affiatati ma i social pensano che il motivo sia un altro: distogliere definitivamente l’attenzione dal “canna-gate”.

Paola, capelli neri a tendina che si riavvia con petulante insistenza e pomelli in acciaio cromato al posto delle guance, racconta la sua esperienza in Honduras. Tutto bello, ma aveva voglia di tornare a casa e riprendere il discorso lasciato a metà con Francesco Monte. Non rinuncia alla stoccata verso Alessia Mancini: “E’ pesante, giudica tutti, lei, Bianca e altri erano d’accordo a eliminare me, Rosa e Filippo e ci sono riusciti”.

La padrona di casa vuole sapere di più del rapporto con Francesco Monte e la Di Benedetto ci tiene a sottolineare: “Si poteva pensare che la storia fosse forzata, fosse stata creata apposta per lo share e invece è nato tutto spontaneamente, in maniera naturale. Gli ho chiesto di accompagnarmi qui da te ma non poteva”. Paola sa perfettamente che c’è l’ex di Cecilia Rodriguez ma regge il gioco alla Toffanin: “Sai che io sono molto dolce” dice di se stessa la presentatrice e voilà, dalle scale scende Francesco Monte in camicia, barbetta e una punta di vittimismo. Scatta il bacio a favore di telecamera e per esserne sicuri, prima lui, poi lei aprono un occhietto a favore di “lucina rossa” (cit. Simona Izzo) per essere sicuri che qui i cameraman non siano incapaci come quelli honduregni. I social li sgamano: “niente da fare non convincono, sono falsi, coppia da business, comprensione per Monte che per far dimenticare si accolla la storia con Paola”.

Monte ce la mette tutta: “Alla fine una gioia è arrivata. Le prime ore insieme sono state strane però abbiamo parlato tanto, l’ho informata su tutto quello che è successo. Vediamo cosa esce fuori, dove ci porta la nostra frequentazione. Per il momento ci viviamo le cose come vengono”. L’ex naufrago è caritatevole con i distratti e ripete: “È nata senza andare lì con lo scopo di trovare o creare una storia. È nata all’improvviso. È bastata una chiacchierata la notte per capire tante cose”. L’ottima Toffanin disturba il suo ospite per chiedere:”Come stai adesso?” e quello si sfoga: “Sto bene ormai vivo giorno per giorno, tanto ogni giorno ne esce una nuova. Cecilia? Capitolo chiuso, andiamo avanti”, “Siete beeeellllissssimi insieme… quello che è stato basta” gongola felice il cupido Silvia. Ma è la chiusa di Monte a essere veramente sorprendente: “Tanto a prescindere non c’è più motivo di portare avanti sempre la stessa situazione se le cose sono state portate avanti nelle sedi opportune. Quindi va bene così, è inutile”. Una dichiarazione enigmatica di cui la Toffanin non chiede conto, cosa voleva dire il bello, buono, bravo Monte? Che ha davvero querelato Eva Henger?

Verissimo è un programma registrato, ma poco dopo la messa in onda, la pietra dello scandalo del “canna-gate” si deve essere commosso a rivedersi perché ha pubblicato una foto dove sorride felicissimo con Paola sul suo profilo Instagram (che sa tanto di social media manager, ma non lo sarà): “Non so cosa succederà e dove arriveremo, ma sicuramente ho deciso di vivermi questa nostra conoscenza e queste nostre sensazioni in totale libertà e serenità, ascoltando dentro di me ciò che oggi mi fa star bene... ad oggi mi fai star bene Te” e la di Benedetto ha risposto con un bacio.