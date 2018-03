Valeria Marini sbarca sull’Isola dei Famosi. E arriva la proposta (indecente) di Rocco Siffredi

L’ex isolana Valeria Marini sta per sbarcare in Honduras dove assegnerà un compito proprio alla rivale in amore Francesca Cipriani, protagonista dell’attuale Isola dei Famosi. Ma ci sarebbe un altro ex pronto a tornare a Cayos Cochinos: Rocco Siffredi.

Il pornodivo ha rilasciato un’intervista a Leggo in cui ha dichiarato che anche nella sua edizione e in altre precedenti, alcuni concorrenti si sono fumati una canna ma nessuno ha mai denunciato: “Mi dispiace per Eva e soprattutto per Francesco. Eva sembra essere rimasta indietro di mille anni e Francesco poteva vivere un’esperienza bellissima che invece è stata rovinata. (…) Perché credetemi il canna gate è successo anche nella mia Isola, in quella di Malena, ma anche nelle altre. Mai nessuno però ha parlato di uno spinello in diretta tv. Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente”.

Con la consueta ironia ha rivelato che lui in Honduras ci tornerebbe di corsa: “Io con Valeria ci tornerei subito almeno scaldiamo quest’edizione. Scherzi a parte l’Isola è terapeutica, io ci tornerei pure gratis, dovremmo farlo tutti almeno una volta all’anno. Sei lontano dallo stress, completamente immerso nella natura, Valeria fa bene a tornarci”.