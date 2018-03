Caos Mediaset-Magnolia, l'Isola dei Famosi pronta al trasloco?

L'Isola dei Famosi pronta al trasloco? Come anticipato su www.iltempo.it lo scorso 23 febbraio in merito alla presunta guerra tra Mediaset e Magnolia, anche il giornalista Alberto Dandolo, nella seguitissima rubrica "Milano Spia" su Dagospia, ipotizza il ritorno del reality show honduregno a casa, sulle reti Rai. "Si mormora che l'Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà su Rai 2. Chi la condurrà? Ah, non saperlo..." scrive Dandolo sul sito di Roberto D'Agostino.

L’omertosa gestione del canna-gate, il fotomontaggio offensivo del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, (ancora senza "colpevoli"), i probabili più che presunti pilotaggi, la recente sfuriata di Alessia Marcuzzi in diretta contro Eva Henger, le quotidiane rivelazioni di Striscia la Notizia non sarebbero altro che la cartina di tornasole della guerra sotterranea (ma non troppo) tra Mediaset e Magnolia, casa di produzione dell’Isola dei Famosi.

Sembrava un'ipotesi "maligna" immaginare che Magnolia Tv avesse preso la palla al balzo e volesse riportare il reality su Rai 2 magari riaffidandolo alla storica conduttrice, Simona Ventura (la sua partecipazione a Sanremo Young è stata molto apprezzata dal pubblico), che non riesce a trovare una giusta collocazione nei palinsesti Mediaset, ma a quanto pare non lo è. Il primo sospetto venne quando Massiliano Caroletti, marito della Henger, dichiarò a Pomeriggio 5: “Mediaset ha fortemente voluto Eva, la voleva a tutti i costi, Magnolia no". E un ritorno in Rai spiegherebbe perché hanno permesso che Alessia Marcuzzi venisse screditata dai fatti e facesse da parafulmini per tutti. Senza dimenticare che Magnolia ha già riportato in Rai, "La Corrida”. Il programma sarà condotto da Carlo Conti, ma l’ultima edizione era targata Flavio Insinna su Canale 5. Come disse Andreotti: "A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende".