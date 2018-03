All'Isola dei Famosi il sacrificio di Francesca Cipriani e Barbato salva (dalla fame) i naufraghi

Su Playa Dos, il nuovo isolotto dell’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani e Simone Barbato sono in sintonia. Parlano, vanno a pescare insieme e sono chiamati anche a superare un’ardua prova mano nella mano. La produzione ha deciso di mandarli sul cucuzzolo della montagna per una nuova prova. Simone ha aiutato la sua nuova amica e una volta in cima hanno trovato nove piatti di pasta al ragù. Avevano due opzioni: mangiare tutto ciò che volevano da soli oppure scegliere di portarli alla playa ma in un unico viaggio e al massimo entro mezz’ora. Ogni piatto caduto sarebbe andato perso. Simone si è caricato sette piatti e Francesca due. “Non cadrà niente e non fare capricci. Dai, fai vedere chi sei” l’ha rassicurata Barbato. Sono stati bravissimi: missione compiuta. Gruppo felicissimo, comprese Elena e Rosa (quasi in lacrime davanti al piatto di pasta) spiaggiate sull’isola che non c’è. “Non avrei mai pensato di provare certe emozioni per un piatto comune, sono cose che ti immagini di provare per piatti sofisticati, particolarmente prelibati e invece qui apprezzi le cose semplici” commenta Rosa, mentre Elena: “Sarà stata Francesca a vincere per tutti, lei ci riesce sempre”. Intanto Franco Terlizzi è dimagrito al punto di cambiare taglia, è passato da una XL a una L: “Voglio essere sexy solo per mia moglie, il resto non mi interessa. Vorrei prendere un’altra decina di kg anche se non vorrei diventare troppo bello!”. Marco Ferri, peor della settimana, è galvanizzato dai suoi incarichi perché si sente attivo e produttivo.