Doppia intervista di Eva Henger sull’Isola dei Famosi. Una settimana in Honduras le è valsa mesi di copertine e interviste per aver denunciato il presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte (che l’avrebbe anche comprata) e di altri naufraghi come Paola, Filippo, Marco e Rosa.

In un’intervista al settimanale DiPiù, diretto da Sandro Mayer, Eva Henger ha ammesso di non aver apprezzato il comportamento di Alessia Marcuzzi nei suoi confronti: “Chi mi ha ferito è Alessia. Sicuramente si è trovata in mezzo ad una situazione non facile da gestire, una situazione che non avrebbe voluto, ma non può dire certe cose. Fra le tantissime cose, una mi ha ferito moltissimo. Ha detto che in fondo, al pubblico a casa non interessa la marijuana… che alla gente interessa il reality. Insomma, ha sminuito tutto, come se il pubblico non avesse la sensibilità e la preoccupazione per certe cose. Voglio aggiungere che ho sollevato quel polverone non perché voglio fare la moralista, la bacchettona, ma la droga è una cosa brutta e va detto”. L’intervista è precedente alla puntata del 12 marzo quando la Marcuzzi si è lasciata andare a una durissima sfuriata.



In un’altra intervistata, questa volta alla rivista Nuovo Tv, la Henger ha rivelato che Mediaset avrebbe messo la sordina alla vicenda bloccando gli inviti a Domenica Live: "Anch’io sono stanca del canna-gate, ma mi aspettavo almeno le scuse. Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. E invece... ancora niente!” e poi: “Ho un contratto con l’Isola, sono sempre nel cast del programma. C’è stato invece, un blocco su Domenica Live: mi è stato detto che, visto il periodo elettorale, non volevano si parlasse del canna-gate. Ma non si è capito bene il vero motivo della decisione. Hanno bloccato tutti gli inviti forse il tema dava fastidio. Vedremo ora cosa succederà”. Con le stesse motivazioni (elezioni e stop al canna-gate) Mediaset ha annullato l’ospitata di Chiara Nasti a Domenica Live.