Droga all’Isola dei Famosi, l'audio di Monte travolge il reality: "Fumavano in tanti"

Conferme, smentite sgangherate e sfuriate, ma alla fine il “canna-gate” dell’Isola dei Famosi è chiaro nella genesi e nella gestione colabrodo. Questa sera, Striscia la Notizia, svela la prova regina che inchioderebbe Francesco Monte e altri naufraghi.

E’ il sito davidemaggio.it a dare l’anticipazione: “Cristiano Militello sottopone al Var l’Isola dei Famosi isolando l’audio della seconda puntata (29 gennaio) quando in Palapa, Eva Henger accusò l’ex tronista di aver fumato marijuana. Alcune risposte di Monte si sentirono perché coperte dall’accavallarsi delle voci dei concorrenti. Ma Striscia ha rivelato una risposta in cui Monte fa capire di aver fumato prima di sbarcare a Cayos Cochinos. A Stefano De Martino che chiede come mai nessuno si fosse lamentato con lui dell’odore di marijuana, Monte disse: “Perché l’hanno fatto in tanti… è normale che non si lamentano”. Il nodo della vicenda non è stato il consumo di erba (cosa che fino alla nomination importava relativamente anche a Eva Henger) quanto la violazione del regolamento e del contratto. E su questo l’ex naufraga ha ragione: l’osservanza del regolamento inizia dall’arrivo in Honduras.