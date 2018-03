Sull'Isola dei Famosi i naufraghi cambiano spiaggia. E ricominciano a litigare per la capanna

Dopo l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, caratterizzata dallo sfogo di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger (in parte comprensibile), i naufraghi hanno cambiato spiaggia e sono approdati a Playa Dos. Qui hanno ricominciato a costruire la capanna non senza litigi. Marco Ferri voleva arrangiarsi per la notte mentre Simone Barbato ha insistito per puntellare subito con dei tronchi: “Se facciamo un lavoro con il cervello, domani non dobbiamo buttare via niente. Fidati, faccio io”. Intanto Jonathan, in nomination insieme ai primi due, l’ha presa con sportività: “Considerando la settimana ci voleva una scossa, un po’ di terremoto mi fa bene. Non mi aspettavo il voto da Simone perché l’ho protetto fin dall’inizio. Di personale con lui non ho nulla, per me è un folletto di campagna che mi fa tenerezza. Aspettiamo di chiarire”. Marco invece ha accusato il colpo: “C’è una sensazione di solitudine, il gruppo di Amaurys è molto unito e la mancanza di Rosa si farà sentire”. Battagliero Barbato: “La nomination mi dispiace un pochettino ma più mi nominano più divento forte”. Intanto Amaurys Perez e Alessia Mancini sono arrivati su Isla Bonita. “La puntata più bella della storia per me” afferma felice l’ex velina che ha riabbracciato il marito Flavio. Entrambi sono molto contenti del premio, in particolare Amaurys: “L’Isola ti insegna ad apprezzare le piccole cose”. Gesto galante del campione di pallanuoto: “Il letto è stretto quindi prendo un cuscino e mi butto sulla spiaggia” e la Mancini: “Sì e ti cedo il lenzuolo per coprirti”. Fratello e sorella.