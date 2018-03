Paola Di Benedetto e Francesco Monte, dopo l’Isola dei Famosi serata insieme con selfie

Paola Di Benedetto e Francesco Monte di nuovo insieme. La bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ricevuto un fascio di rose rosse dal convitato di pietra Francesco Monte che però le ha scritto uno stringato biglietto: “Segui il tuo cuore, sono passati due mesi in cui mi è successo di tutto ma sono due mesi che non hanno allontanato il mio pensiero da te. Questo il mio numero ma non leggerlo ad alta voce che già mi cercano in tanti”. Vedessi mai che Paola sia un po’ scema e dia il suo cellulare a mezz’Italia.

I due isolani si sono visti poco dopo, sembra nei camerini di Mediaset ed è scattato il primo selfie. Ci attendono mesi di scoop, veri e finti.