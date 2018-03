Il commissario Montalbano in replica prende a schiaffi l’Isola dei Famosi: 6,9 milioni e 28,4% di share per l’eroe di Andrea Camilleri e 4,3 milioni per il 23,3% di share per l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi con annessa sfuriata di Alessia Marcuzzi a Eva Henger sul “canna-gate”, baracconata senza precedenti e con Valeria Marini super ospite.

Dunque, il “fake reality show” ha perso qualche centinaia di migliaia di ascoltatori rispetto alla puntata precedente e si è fatto battere con uno scarto di 2.600.000 spettatori. Forse questi pensavano di godersi le amenità dell’Isola questa sera su Canale 5.

E invece il reality sembra un guidatore alle prese con le buche stradali di Roma: zigzaga dal lunedì al martedì per evitare le fosse, pardon i competitor. Già l’Isola non riluce di interesse e pathos, figuriamoci se si perde il giorno della collocazione in palinsesto. Tra conduttrici furiose contro i propri ospiti, nomination pilotate ed episodi nebbiosi, quei 4 milioni e oltre di spettatori sono un gran successo.