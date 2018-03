Isola dei Famosi nel caos, bufera su Alessia Marcuzzi dopo la sfuriata contro Eva Henger

All’Isola dei Famosi ribattezzata Isola dei Fumosi (in tutti i sensi, non solo per un pugno di marijuana), Alessia Marcuzzi si abbatte come uno tsunami su Eva Henger e famiglia. Perché i figli degli altri sono intoccabili, ma quelli di una ex pornostar sembrerebbero di serie B, marchiati con la “Lettera Scarlatta”. A quanto pare, la solidarietà femminile è più rara della “lanterna delle fate”, la strana e inquietante pianta scoperta dal botanico Odoardo Beccari nel 1866. Basta un reality show per far saltare il banco del buonismo e della retorica.

Il “canna-gate” non è colpa di Eva Henger, naufraga dalla vendetta facile (e non priva di lati oscuri) ma della poraccitudine della scrittura autorale. Idee risicate all’osso, voglia di far notizia e di creare l’effetto choc a ogni costo. L’Isola dei Famosi è molto lontana dal programma pulito, desideroso di raccontare passioni, litigi, e sopravvivenza di un pugno di naufraghi mezzi vip e mezzi svip. Cosa sarebbe stata quest’edizione dell’Isola senza “canna-gate”? La Pasqua di Francesco Monte, assurto agli onori della cronaca rosa per le corna della fidanzata Cecilia Rodriguez al GF Vip? Magari con cerotto sul cuore da parte di Paola di Benedetto? Senza il “kg di maria”, le accuse della Henger e i silenzi di Monte, davvero la Marcuzzi pensava di fare ascolti grazie ai piantolini di Bianca Atzei, alla maestrina Mancini, allo sportivo invasato Amaurys e alle smorfie di Simone Barbato? Tre mesi di litigi sul nulla e assenza di trama.

Sta di fatto che le cose hanno preso una piega ben diversa e per dirla con le parole di Giulia Calcaterra: “gli autori mandano in onda le cose che fanno gioco a loro”. Dunque la denuncia di Eva Henger. Nell’ottava puntata (la nona andrà in onda di martedì), Alessia Marcuzzi si è comportata come un difensore ubriacato da Mertens e Insigne. Non le è bastata una settimana a Disneyland per riporre il suo animo e il suo cuore nello zucchero, i servizi a raffica di Striscia la Notizia, le punzecchiature di Barbara D’Urso (a sua volta stoppata) e le critiche social sugli insabbiamenti hanno tirato fuori il lato oscuro della bionda conduttrice, evidentemente esasperata, sfiancata dai colpi quotidiani alla sua credibilità. Un paio di frasi hanno deturpato l’immagine di conduttrice “amica delle donne”: “Eva non fare la moralista con me quando io non lo sono mai stata né con te né con tua figlia. Eva sei andata in tutte le trasmissioni a parlare dalla mattina alla sera, questa è la mia trasmissione e dico basta. Dici che noi qui ne parliamo troppo? Sei fuori di testa! Vai dove vuoi a parlare… che vai anche troppo”. Un colpo basso. In molti hanno pensato che la Marcuzzi si riferisse all’arcinoto passato hot della Henger (stessa cosa detta da Francesco Monte nella seconda puntata). E poiché le colpe dei padri e delle madri ricadono sui figli, il trascorso coinvolge anche Mercedesz. Idee progressiste e illuminate che sono valse alla Marcuzzi la mission impossibile di rendere simpatiche Eva e la figlia. Ancora una volta ha battuto un fuori campo ma non ha circoscritto con il compasso il “canna-gate”. Non gli ha fatto l’autopsia ma il solletico.



In studio, Eva Henger, soverchiata dagli applausi per la Marcuzzi, è ammutolita. Poco dopo in camerino ha postato su Instagram: “L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto tempo ti dice ‘io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te”… amore con tutta la comprensione… lo stai facendo ora con queste parole”. Gli utenti si sono spaccati in chi l’appoggiava e chi la criticava. Quasi tutti concordavano sullo scivolone della Marcuzzi in merito alla figlia della Henger che ha risposto: “Ti rendi conto? Perché avrebbe avuto motivo di comportarsi male con mia figlia?? Ma che ha fatto lei??Se una persona mi fa una domanda, cerco di rispondere, altrimenti è un’affermazione” e ancora: “Se chiedeva ai naufraghi perché a Giucas non ha chiesto nulla?? E’ stato detto (non da me) che non se ne sarebbe più parlato e io ero contenta..però adesso si sono cambiate le regole di nuovo… mahh”, “Se mi avesse fatto finire avrebbe capito che il discorso che sembrava scomodo non era poi così scomodo”. Massimiliano Caroletti, marito della Henger, ha preferito postare tweet di chi poneva domande retoriche pro Eva. Stessa storia sul profilo della Marcuzzi: quasi 7000 commenti post puntata e quasi tutti non hanno apprezzato (per usare un eufemismo) la seconda aggressione verbale alla Henger: da “falsa a violenta, da ridicola a mancanza di professionalità”, la sfuriata di ieri le è costata cara. Niente sarà come prima. La bufera si placherà con il ritorno dell’Isola dei Famosi sulla Rai?