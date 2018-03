Valeria Marini sbarcherà in Honduras fingendo di essere una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi. Ad annunciarlo è la conduttrice del reality Alessia Marcuzzi che lo comunica, durante la puntata, ai naufraghi e a Francesca Cipriani. L'ex pupa è una vecchia conoscenza della showgirl che si prepara a partire per l'Isola: è stata fidanzata con l'ex marito della Marini, Giovanni Cottone. E lo scontro (in diretta) è servito.

La naufraga appena sente la voce della Marini si trasforma e cambia espressione: "Ha piacere di parlarmi Valeria? - chiede - No, perché l’ultima volta non aveva voglia di parlarmi e di fare una trasmissione con me. Eravamo al programma Casa Signorini, mi hai schifata e sei andata via e hai detto che o ci stavi tu o ci stavo io”. La Marini non sa se ridere o arrabbiarsi: “Ma non ricordo, non so di che parli. Ho fatto Casa Signorini per due mesi” risponde la bionda Valeriona che finge clamorosamente di non ricordare l'episodio. “Sì, io sono andata via piangendo. Sono passati almeno tre mesi e adesso sentendo la voce mi è tornata in mente. Sono anche andata da Barbara D’Urso” ribatte la Cipriani.

L'opinionista Mara Venier prova a smorzare i toni e scherza: “C’erano le telecamere?”. “Sì, sì, c’erano le telecamere, allora mi rispondi Valeria?” chiede ancora l'ex pupa. “Ti ho risposto, hai interpretato male” ribatte la Marini. Alessia Marcuzzi è in imbarazzo: “Oddio, abbiamo un altro caso da risolvere” sdrammatizza la conduttrice. Subito dopo l’inatteso siparietto (con mamma Cipriani in studio che conferma tutto) la Marini esce di scena con la promessa che, una volta in Honduras, si butterà con l’elicottero. E i social si scatenano.