Isola dei Famosi e droga, Alessia Marcuzzi esplode in diretta e fa a pezzi Eva Henger

Il cannagate tiene banco anche all'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. Stavolta però la protagonista assoluta è Alessia Marcuzzi che, di fronte all'ennesima dichiarazione di Eva Henger sul caso droga esplode di rabbia e fa a pezzi l'attrice davanti all'ex naufraga Paola Di Benedetto (appena arrivata in studio dopo l'eliminazione definitiva dal reality).

L'ex pornostar prende il microfono per giustificare il coinvolgimento di altri naufraghi nel giallo marijuana in Honduras ma quando si "confonde" tra interviste e intercettazioni con Striscia La Notizia e sostiene che si continua a parlare di quanto accaduto perché è in trasmissione dalla Marcuzzi che viene tirata fuori in continuazione la vicenda, la conduttrice sbotta. "Non sono stata io a coinvolgere gli altri, ma è stato Francesco a dire cosa è successo" prova a spiegare la Henger. "Poi il caso si è gonfiato..." prosegue. "Hai un atteggiamento un pochino agitato" le dice la Marcuzzi che tenta di abbassare i toni ma gli animi (già avvelenati) si accendono e la situazione degenera. E non si riesce più a recuperare.

La conduttrice perde la testa di fronte alla dichiarazione che, nel corso della sua trasmissione, si parli del caso droga. "Sei tu che vai in giro in tutte le trasmissioni a parlarne" grida la Marcuzzi alludendo chiaramente ai salotti tv di Barbara D'Urso. "Questa è follia, follia - ripete arrabbiata - Sei fuori di testa" dice sottolineando di essere una persona bene e di non voler affossare la verità. E poi la rimprovera a muso duro: "Non fare la moralista" le grida perché non accetta che l’ex naufraga sostenga che sia la lei a voler parlare a tutti i costi del cannagate durante la puntata del reality. "Lei va dappertutto, follia! Vediamoci il best di Paola, follia. E poi mi dice che qui ne parliamo sempre" ripete rinfacciandole anche di aver sempre sostenuto la figlia Mercedesz quando è esploso il caso che ha travolto il reality.

I diretti interessati (anzi tirati in causa nel famigerato audio segreto di Striscia) a malapena riescono a intervenire. "Non assumo stupefacenti" sottolinea Filippo Nardi. E Paola lo segue: "Nemmeno io". La Marcuzzi tenta di giustificarsi dopo la sfuriata in diretta: "Mi dispiace perché io non voglio affossare la verità, mi dà fastidio che in questa situazione ci siano andati di mezzo ragazzi giovani - spiega la conduttrice - Questa cosa, come ho ribadito più volte - poteva essere fatta in un altro momento e in un altro modo. Questo è un programma pulito. Si raccontano emozioni ma questa cosa ha cambiato tutta l’Isola".