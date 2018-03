Droga e irregolarità all’Isola dei Famosi, sette domande che imbarazzano Alessia Marcuzzi

Striscia la Notizia concede una prova d’appello ad Alessia Marcuzzi e le fa 7 domande così da liberarsi del titolo di “svicolona” visto che aveva chiesto agli “amici” di Striscia di segnalare eventuali irregolarità.

Il primo quesito è perché la Marcuzzi non ha chiesto l’esame del capello per Francesco Monte? Sarebbe stata una prova definitiva sul canna-gate. Il secondo: “Eva ha fatto i nomi di quattro fumatori di marijuana: Francesco, Paola Di Benedetto, Marco Ferri e Rosa Perrotta. Si deciderà a far loro qualche domanda?”.

Terza domanda: “Alessia Mancini e Jonathan avevano rivelato che il quartetto del Segreto di notte andava e facevano le robe. Alessia chiederà cosa facevano?”. La domanda seguente riguarda Filippi Nardi, altro fumatore: “Gli chiederà qualcosa?”. Quinta domanda: “Le rivelazioni di Nadia Rinaldi e Chiara Nasti, oggi le ascolterà in merito?”.

Il sesto interrogativo riguarda le “incredibili affermazioni” di Giulia Calcaterra su favoritismi e giochi pilotati: “Alessia farà chiarezza?” e settima domanda: “Marco Ferri ha barato durante la prova per il mejor. Faranno notare l’irregolarità considerando che potrebbe essere immune dalle nomination?”.



La Marcuzzi ha risposto, a modo suo, a quattro domande su sette. Basterà agli “amici” di Striscia?