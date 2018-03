Droga all'Isola dei Famosi, Monte va da Costanzo ed Eva Henger prova a intrufolarsi

Eva Henger ha dato vita al “canna-gate” macchiando irrimediabilmente questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma adesso vuole andare al Maurizio Costanzo Show per un confronto diretto con Francesco Monte.

Ieri sera è stata travolta dallo tsunami Alessia Marcuzzi che l’ha letteralmente inondata di accuse per aver detto la verità sulle abitudini fumose di Francesco Monte e di altri concorrenti. Diverso l’atteggiamento di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che nel pomeriggio le aveva espresso solidarietà: “Adesso il canna-gate è più chiaro, sono saltate fuori un sacco di prove” e la Henger: “Per me è stato chiaro fin dalla prima sera quando Monte ha confessato in diretta dicendo che era successo prima e che dovevo fare i nomi degli altri. Spero che la gente abbia capito perfettamente”. Staffelli vuole sapere come mai non si parla più della vicenda: “Eh non mi invitano più. Stasera sono lì all’Isola. Forse è un argomento di cui non si deve parlare. Mi hanno detto che se sarò ospite non devo affrontarlo”.

Poi la domanda su Francesco Monte: “Vi siete sentiti? Dovrebbe andare ospite da Costanzo”, “Sì abbiamo scritto anche noi così magari possiamo fare chiarimento. Vogliamo andare anche noi. Costanzo è molto corretto, è per la verità, speriamo che venga tutto fuori così possiamo parlare di altro”.