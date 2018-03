Dalla figuraccia con la Cipriani al clamoroso fuori onda, Valeria Marini dà il colpo di grazia all’Isola dei Famosi

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi ha avuto tra i protagonisti Valeria Marini che martedì prossimo sarà a Playa Uva per dare la scossa ai naufraghi come farebbe un teaser. Ieri sera però è rimasta coinvolta in un botta e risposta con Francesca Cipriani: “Mi rivolge la parola? No perché l’ultima volta mi ha detto che le facevo schifo e mi ha fatto piangere”, la Marini presa in contropiede non fa una gran bella figura. Prima glissa, poi non ricorda e infine la smentisce: “Sì, ti ho vista un pomeriggio, eri lì ma ti sbagli, non ho nulla contro di te”.

Il pomo della discordia è Giovanni Cottone, ex marito della Marini ed ex fidanzato della Cipriani. Questa mattina, durante il programma Mattino Cinque, Valerio Palmieri, giornalista del settimanale Chi, ha raccontato un’altra verità: “Non è assolutamente vero che l’ha allontanata. Casa Signorini è un programma dove si registrano 4 puntate insieme e la Cipriani ne doveva fare una sola peraltro non quella dove c’era la Marini. Valeria ha solo detto che non voleva essere associata a lei perché le ricordava un capitolo doloroso della sua vita, un capitolo che aveva chiuso. Poi alla Cipriani ha fatto comodo andare di trasmissione in trasmissione a dire che la Marini l’aveva cacciata e l’aveva fatta piangere”.

La Valeriona nazionale ha chiesto e ottenuto l’annullamento da Cottone e ieri sera un fuori onda, pubblicato sulla pagina Instagram del suo hairstylist, ha confermato due cose: quanto la Cipriani e l’ex coniuge siano off limits e quanto il reality sia aggiustato: “Ma io devo parlare con la Cipriani? Per me quell’argomento è chiuso” e poi: “Allora devo parlare di Marco?”. In effetti, ha dedicato gran parte del suo intervento al figlio del calciatore apparso un po’ spento in queste settimane.