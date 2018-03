Craig Warwick e la paura per l’amico di tutti Terlizzi: adesso spunta la foto col regista dell’Isola dei Famosi

Il tg satirico di Antonio Ricci è un tarlo che rode l’impalcatura di legno dell’Isola e ieri sera è tornato su una vicenda ancora oscura: le immagini in cui Franco Terlizzi dice a Craig Warwick: “sei gay, schifo” non ci sono (sarebbe sparito dal sito ufficiale del programma un video in cui sulla battigia il personal trainer pronuncia la frase incriminata). Striscia la Notizia ha sottolineato che nella settima puntata, quella della scorsa settimana, Alessia Marcuzzi aveva orchestrato un finale a tarallucci e vino fra Terlizzi e Warwick (che era in collegamento dalla hall di un albergo e non da casa come affermato dalla Marcuzzi) che pochi giorni dopo a Domenica Live aveva riconfermato le accuse di omofobia.

“Si è sentito intimidito da Terlizzi” afferma Ficarra che poi cita gli articoli in cui si racconta la cerchia di frequentazioni malavitose di Franco e aggiunge ironico: “Cosa faccia non lo sappiamo ma possiamo dire che è uso accompagnarsi a farabutti e lestofanti” e mostra un paio di foto in cui è in compagnia di Roberto Cenci, il regista del programma. Sul web ci sono molte fotografie di Terlizzi con volti noti dello spettacolo, compreso Stefano De Martino, attuale inviato in Honduras.