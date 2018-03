Crisi e malore all'Isola dei Famosi, Amaurys soccorre Francesca Cipriani

Nuovo malore per Francesca Cipriani, indiscussa protagonista dell’Isola dei Famosi. La bionda finta svampita si è sentita male durante la prova per il mejor e peor e ha chiesto aiuto ad Amaurys. Subito soccorsa, è scoppiata a piangere per una fitta al costato. La Cipriani ha temuto il peggio: “Avevo il cuore a mille, mi è venuta la tachicardia fortissima, il medico mi ha detto che ho un piccolo soffio. Mi sono messa una paura, non ho capito più niente. Il cuore faceva bum, bum. Mi sono spaventata tanto. Perché ho un problema al cuore? Sono giovane. Ho avuto paura di morire. Non voglio morire”.

Lo spavento è stato acuito da un attacco di panico. A tranquillizzarla ci hanno pensato Rosa Perrotta e lo stesso Amaurys. L’ex tronista ha provato a calmarla: “Sei ansiosa e questo stato aumenta il tuo fastidio fisico. Devi stare tranquilla e serena”, ma la Cipriani: “Voi siete guerrieri, io no, questo non è il programma per me. Mi puniscono di continuo. Una volta sto male per quello, un’altra per un altro motivo”, la napoletana: “Ma che dici? Sei alla settima settimana, significa che in altre edizioni eri in finale. Quello che dovevi dimostrare lo hai dimostrato. C’è l’hai fatta”. Anche Amaurys l’abbraccia: “Te l’ho detto, se hai bisogno di me, mi chiami. Ti sei agitata per la corrente, era forte per me, figuriamoci per voi. Anzi devo fare i complimenti a tutti quelli che si sono buttati in acqua”. La Cipriani è scossa ma rincuorata anche se sarà di nuovo la peor.