Sesso e corna all'ombra dell'Isola dei Famosi. Ma chi sono i naufraghi traditori in Honduras? È stato Alfonso Signorini, direttore del settimanale "Chi", a rivelare il retroscena bollente del reality: “Due naufraghi spiaggiati in Honduras molto impegnati in Italia si sono fatti travolgere dalla passione. Il fattaccio è confermatissimo. Questa cosa è proprio vera, ci do che ci do incuranti delle telecamere”. Durante il suo programma web ha chiesto a Eva Henger se sapesse qualcosa: “Sì, so di chi parli. Uno ha la pelle scura e l’altra ha i capelli scuri”. “Allora lo sai” ha replicato divertito Signorini.

Solo Amaurys Perez ha la pelle scura, mentre le donne more sposate o fidanzate sono Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Cecilia Capriotti. Ed è proprio l’ex naufraga, mai timida quando si tratta di parlare dei fatti altrui, ad aggiungere particolari che sembrano determinanti per identificare la traditrice: “C’ero anch’io con loro e quando c’ero non hanno consumato, me ne sarei accorta perché dormivamo tutti appiccicati. Dormivamo quasi abbracciati sotto le stesse coperte. Loro condividevano una coperta ma io ero attaccata a loro e avrei sentito movimenti strani, un po’ particolari”. E Signorini fa una gaffe: “E beh, sì… tu te ne intendi”. Considerando che Eva Henger è stata in Honduras solo la prima settimana e l’ha trascorsa sull’Isola del Peor, il nome della donna è praticamente rivelato. Snob, ma passionale.