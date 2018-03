Isola dei Famosi, Rosa Perrotta fa a pezzi Bianca Atzei. E la Cipriani dà il colpo di grazia

L’ex tronista Rosa Perrotta ha dimostrato un carattere forte sull’Isola dei Famosi. Si è messa apertamente contro la “maestrina” Alessia Mancini ma la naufraga honduregna che non sembra proprio rispettare è Bianca Atzei: “È senza personalità”.



Rosa si lascia andare a un duro sfogo con Francesca Cipriani: “Bianca non sta bene con la testa. Le ho lasciato due giorni di tempo per far vedere a casa com’è veramente. Mi nomina e poi fa l’amica, mi chiama tesoro, mi dice che non ha nulla contro di me. Non può nominarmi e poi abbracciarmi, baciarmi e dirmi che sono sua amica, che va tutto bene. Mi chiama ‘amò’, ma dove vivono questi? Ma cos’è questa falsità? Io non devo chiarire, voglio dimostrare che non c’è coerenza in quello che fanno. O mi nomini ma non stai bene perché fai quello che ti dice Alessia e poi vieni da me e ripeti non ho nulla contro di te, mi baci e mi abbracci come fossi la tua migliore amica o sei falsa, sei folle. Mi vuoi fuori dal gioco e poi mi ami e mi abbracci? Che carattere hai? Che personalità hai? Zero. Io sono diversa, io impazzisco”. E la Cipriani: “Sì, sì, condivido, devi parlare con lei perché solo lei può darti una risposta a quello che dici”, ma la Perrotta è sveglia: “Non hai capito France’, questa pensa di far fessa le persone, ma uno se vuole si fa far fesso altrimenti no. Non ho bisogno delle sue spiegazioni, per me è tutto chiaro, non c’è coerenza, per me non c’è filo logico in quello che fa. Non ho bisogno di fare queste cose, di avere le finte amiche però voglio che le persone vedano. Sono due giorni che mi sta addosso facendo l’amica, mi dà i bacetti, mi dice che mi porta in giro a Milano… ma come fa? Mi ha nominato due giorni fa e mi vuole fuori e dai…”.

Francesca Cipriani l’asseconda: “Certo, hai ragione, che pagliacciata”. “Sì, una pagliacciata. Pensa di essere più furba degli altri ma non è così. Mi ha detto che mi ha votato perché pensava che io fossi amica sua e non la nominassi. Ma che ragionamento stupido è? Io non ho mai fatto opere di cecchinaggio, non ho mai detto che è mia amica, non ho mai fatto cose esagerate e fuori luogo, anzi sono stata coerente con la mia nomination. Lei invece fa sempre la carina e trova scuse, ma sia coerente e dica: ti nomino perché ti voglio fuori dalle pa**e. Non crederò mai alle sue esternazioni, non si limita neppure a un rapporto civile, no, fa gesti esasperati”. In effetti Bianca Atzei è sempre un po’ teatrale ed esagerata nelle sue esternazioni. In occasione del compleanno ha ricevuto un pergamena con i messaggi d’auguri, d’amore e di sostegno dei genitori, dei parenti e degli amici. “Oddio, oddio, oddio” ha gridato ripetutamente come una bambina di 5 anni davanti a una vetrina piena di dolci. Alessia Mancini le è stata appiccicata tutto il tempo senza chiedersi se Bianca volesse un attimo d’intimità, al contrario Jonathan ha rotto il melenso idillio: “Magari voleva leggere i messaggi da sola”.