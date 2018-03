Dopo l'Isola dei Famosi Paola Di Benedetto riabbraccia Monte. Di nascosto in macchina

Alfonso Signorini è una fonte inesauribile di scoop sull'Isola dei Famosi. Dopo aver rivelato le corna di due naufraghi, ha anticipato che Paola Di Benedetto, fresca di eliminazione, riabbraccerà Francesco Monte. La modella vicentina ha trascorso una settimana in isolamento come da regolamento e lunedì sera racconterà la sua esperienza durante l’ottava puntata del reality show. Con lei anche Cecilia Capriotti e Filippo Nardi.

Nelle more di sapere se Alessia Marcuzzi chiederà loro se hanno o non hanno fumato marijuana (contravvenendo il regolamento) insieme a Monte, Signorini ha svelato che la bella ex madre natura rivedrà Francesco in gran segreto e in macchina. Dopo un mese di lontananza, il primo incontro avverrà in auto fuori dagli studi di Mediaset e l'ex naufrago non sarà in trasmissione.