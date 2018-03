Isola dei Famosi, Mancini contro Perrotta per un chicco di riso. È rottura fra Terlizzi e Barbato

Le nomination dell'ultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno lasciato il segno. Alessia Mancini e Rosa Perrotta sono tornate a duellare a colpi di battutine, mentre Simone Barbato cerca di provocare Franco Terlizzi che a sua volta lo ignora. Marco Ferri si schiera con l’ex tronista e Bianca Atzei asciuga le lacrime dell’amica sofferente per la lontananza dalla famiglia.

Alessia Mancini si sfoga con la Atzei, tornata dalla “luna di miele” con Jonathan su Isla Bonita: “Ormai Marco e Rosa sono un corpo e un’anima sola, ma va bene anche io ho degli amici qua. Ci sono persone con le quali vado d’accordo e basta e altre con le quali ho costruito un bel rapporto. Poi ci sono le persone con le quali i rapporti non funzionano. Ma non puoi andare d’accordo con tutti, non saresti una persona vera (frecciatina a Jonathan?)”. E poi: “Quando Alessia ha detto che stavamo una settimana in più, ho subito pensato che potrei saltare il compleanno di mia figlia. Questo mi dispiace. E poi mi dispiacciono le provocazioni continue che ricevo”. La cantante: “Ignorali, trasforma la tua fragilità nella tua forza”.



Al momento del pranzo, l’ex velina si è avvicinata a Rosa: “Mi raccomando porzioni rase altrimenti non ci stiamo nelle ultime settimane”. E l’ex tronista non l’ha presa bene: “Faccio riso da sempre, so che le porzioni sono rase, la sua precisazione è come sempre sterile, inutile e fuori luogo. Non ce la fa a stare zitta. È polemica, è più forte di lei, è assurdo, ci vuole una faccia tosta per fare così”. Non paga, le fa anche il verso: “E le coppette falle rase, falle così, mette sempre bocca, sempre. Non sono io, è lei”.

Marco Ferri solidarizza: “Miss maestrina delle elementari che sta lì a guardare il pelo nell’uovo e a guardare l’errore altrui. Quando si sbaglia qualcosa sbagliano gli altri, quando è fatto bene è merito suo”. Confidandosi con Jonathan ha precisato: “A me non piacciono le polemiche inutili per un chicco di riso in più o meno. Mi butta giù questo pensiero. Resisto, poi esplodo. Il momento più brutto è quando si sporziona il riso, si sporzionano le cose e si guarda un pezzo in più o meno. È un momento in cui la tensione si taglia con il coltello. Non mi piace l’atteggiamento di voracità”. Ma alla fine il riso della Perrotta andava bene? Non tanto secondo la Mancini: “Era meno salato di come lo faccio io, ma non siamo al ristorante. Forse al ristorante l’avrei mandato indietro ma non qui”.

L’altro fronte aperto è quello tra Franco Terlizzi e Simone Barbato. “Comincio ad aprire l’altro cocco” ha detto il mimo a Nino e Franco che però non lo ha degnato di uno sguardo. Poi si è rivolto al comico: “Si attacca alle sciocchezze, non siamo più in sintonia, ognuno si fa i fatti suoi. Lui si fa le sue cose, io mi faccio le mie e va bene così. Non mi interessa altro. Non lo guardo nemmeno più e non mi interessa nemmeno quello che fa. Lascio stare e non gli do più in confidenza perché è limitato, lo sono anche io, ma lui finge di non capire. Non mi voglio arrabbiare e quindi non gli do più confidenza”. Intanto, l'isola che non c’è è proprio come se non ci fosse: Nadia Rinaldi ed Elena Morali vanno d’amore e d’accordo.