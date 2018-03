Il canna-gate affonda l'Isola dei Famosi. Un'altra (ex) naufraga accusa: "C'era la marijuana"

Striscia la Notizia non demorde e piccona la credibilità di Alessia Marcuzzi in qualità di presentatrice dell’Isola dei Famosi rivelando che Barbara D’Urso è stata zittita sul “canna-gate” per ordini dall’alto e che anche Filippo Nardi fumava marijuana. Poi mostra le accuse di Giulia Calcaterra, ex naufraga, alla produzione.

A Mediaset è ancora guerra, almeno tra il tg satirico e Magnolia: Valerio Staffelli ha intercettato Giulia Calcaterra, ex naufraga in Honduras: “Hanno fumato marijuana anche nella mia edizione”. Cresce il sospetto che il “canna-gate” fosse preparato a tavolino.

Striscia parte dalla “svicolona” Alessia Marcuzzi che dopo aver indagato, fa finire a “tarallucci e vino” le presunte accuse di omofobia di Craig Warwick a Franco Terlizzi. Sul canna-gate nemmeno una parola nonostante il tg satirico avesse fatto almeno quattro nuovi nomi che potevano chiarire la vicenda: Rosa, Paola, Marco e appunto Francesco Monte. Ficarra e Picone sostengono: “Era stata la stessa Marcuzzi a invitarci ad approfondire, per la pinocchia è giusto che gli altri facciano il proprio lavoro, peccato che la D’Urso non la facciano più parlare del canna-gate e che le prove e le testimonianze che Striscia continua a fornire vengano bellamente ignorate. Ma allora Alessia prende in giro noi e i telespettatori”. Striscia fornisce un altro pezzo dell’audio di Eva Henger: “Ha fumato anche Filippo”. E Ficarra: “Vedremo se lunedì Alessia chiederà qualcosa a Filippo. Ormai è evidente che cerca di coprire tutto senza riuscirci”.

Striscia la Notizia ha in serbo un’altra testimonianza, quella di Giulia Calcaterra che partecipò all’Isola dei Famosi un anno fa quando vinse Raz Degan. Valerio Staffelli dà voce al pensiero di molti: “Quello della marijuana potrebbe essere un vero e proprio format, sembra confermarlo l’ex velina Giulia Calcaterra”. Staffelli è in collegamento videotelefonico e alle domande dell’inviato risponde: “Sì, ho visto persone fumare marijuana, chiaramente ho visto vociferare tante cose e ne ho viste tante. Fuori dal programma, alcuni naufraghi fumavano prima che fossimo trasferiti sull’isola. Sì, a scopo ricreativo, nell’albergo, sì, sì. Eravamo 14-15 e sì, certo 3 o 4 fumavano, sì”. Staffelli precisa: “Questo significa che la produzione sapeva che i concorrenti ne combinavano di ogni, lo ricorda la stessa Marcuzzi dalla Toffanin quando dice ‘li riprenderemo a loro insaputa una settimana prima dell’isola perché in realtà pare che le cose più incredibili succedano in quella settimana prima dell’isola, si danno alla pazza gioia”.

Per Staffelli, dunque, sono cose che rientravano nel format perché sono accadute in altre edizioni ma che questa volta non sono riusciti a gestire. La Calcaterra ha parlato anche delle intromissioni degli autori di Magnolia nelle dinamiche dell'Isola dei Famosi: “All’inizio era palese che volevano spingermi ad avere una love story con Simone. E un’altra volta mi hanno detto di non dire davanti alle telecamere che alcuni giochi sono pilotati, che si favoriva molto Raz Degan. Noi da dentro lo notavamo, era trattato diversamente e lo abbiamo detto in più persone. Però ci è stato detto di non ripeterlo davanti alle telecamere perché sarebbe stato tagliato e non era materiale utilizzabile. Una volta siamo morti dal ridere perché Raz è uscito dall’acqua con una piovra gigante morta, ma non esistono piovre a tre metri di profondità. Poi entrava più volte nella capannina della produzione a rompere le scatole per le cose di cui aveva bisogno. Il capo autore veniva a trovarci e ci diceva di smetterla di dire che Raz era favorito perché tanto non lo avrebbero mandato in onda. Lui faceva ascolti e hanno giocato sul fatto che Raz ci facesse fuori tutti, uno a uno, come fossimo birilli e così è stato”.