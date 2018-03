Eva Henger sgancia le bombe: ecco i naufraghi traditori. E su Monte: baciò Cecilia dopo il Grande Fratello Vip

Eva Henger è una fonte inesauribile di retroscena. Dopo aver scatenato il "canna-gate" all'Isola dei Famosi, ha fatto rivelazioni a mezza bocca sulla vita privata degli altri naufraghi. Non proprio una cosa meritevole di lode. “Gola profonda” Henger ha raccontato i fatti personali che l'ingenuo Francesco Monte le aveva confidato a inizio avventura in Honduras: “Dopo il Grande Fratello Vip ha visto Cecilia Rodriguez, non hanno fatto l’amore però… un bacio c’è stato. Francesco pensava di poter tornare con lei alla fine dell'Isola dei Famosi”.

Ma l’ex pornostar, ospite del programma web di Alfonso Signorini, ha avuto la lingua biforcuta anche su altri due naufraghi. Qualche giorno fa, il direttore del settimanale "Chi" fece intendere che sull’isola due naufraghi impegnatissimi in Italia avevano avuto una notte di passione: "Quasi fermata sul nascere… quasi". Ed è subito scattato il totonome dei protagonisti del "corna-gate". Ad aggiungere particolari determinanti sull’identità dei due concorrenti fedifraghi ci ha pensato appunto la bionda ungherese: “Diciamo che uno ha la pelle scura e l’altra è mora”. A darle retta non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di Alessia Mancini e Amaurys Perez? Gli unici isolani sposati e da sempre facenti parte dello stesso gruppo, la cosiddetta "setta" delle nomination.