Rosa Perrotta e Alessia Mancini senza tregua, sull'Isola dei Famosi è guerra su tutto

Solidarietà femminile? Nemmeno in un granello di sabbia di Playa Uva. Sull’Isola dei Famosi, tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta è di nuovo guerra dopo il breve armistizio. L’ex tronista non ha digerito le nomination di Nino Formicola, Bianca Atzei e appunto Alessia. Ne ha parlato con Marco Ferri mentre facevano lumache: “Te lo dicevo l’altro giorno, fanno le strategie, sapevo che mi avrebbero nominato. Qui l’amicizia non esiste ha ragione Jonathan. Finché la strategia è tua e individuale mi va bene ma quando coinvolgi tutti e ti crei il gruppo per stabilire i voti non mi sta più bene. Mi ha fatto ridere Nino: un momento prima dice che è indipendente e un minuto dopo mi nomina perché non mi conosce abbastanza, ma che dice?!”.

Marco Ferri è più diplomatico con il comico: “Io lo stimo molto, mi ha detto che è rimasto deluso da Alessia. In verità pensavo nominasse Francesca” e Rosa di rimando: “Anch’io, diceva che non faceva niente, non era utile. Sarei felice di rimanere perché mi sentirei di aver vinto contro complotti, ipocrisia e strategie. L’obiettivo di Alessia è arrivare in finale con Bianca che è la sua ombra. Il suo gruppo è fatto di uomini e al momento ha fatto fuori tutte le donne. Elena mi ha riferito che ha sentito Alessia dire a Bianca: ce l’abbiamo fatta a mandare via Paola”.

Marco è d’accordo sul ruolo di capoclan della Mancini: “Sa che Jonathan è un concorrente forte e gli lecca il s***re per portarlo dalla sua parte” e la Perrotta: “Ma poi gli dice che deve schierarsi, ma che siamo all’asilo? E Bianca che non vuole litigare con nessuno? Ti nomina e dice: non ce l’ho con te, non ho nulla contro di te. Me l’ha ripetuto anche l’ultima volta e le ho detto che non mi interessava. Almeno che sia più originale”. I due naufraghi non sanno che Alessia (dispiaciuta perché il reality si allunga di una settimana e rischia di saltare il compleanno della figlia) li ha criticati perché hanno portato via il coltello: “No, dai, non possono averlo preso, non gli serviva. Cosa avevano paura che aprissimo il cocco senza di loro?”.