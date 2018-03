Droga all'Isola dei Famosi, Chiara Nasti silurata dalla tv si vendica e mette nei guai i naufraghi

Tanto è stata zitta e voleva starne fuori prima quanto parla adesso: Chiara Nasti, la concorrente che si è ritirata dopo tre giorni di Isola dei Famosi, è tornata sull’intervista prima confermata e poi cancellata a Domenica Live. Barbara D’Urso ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia per il “bavaglio” sul canna-gate, ma ha precisato che la Nasti era stata invitata già 15 giorni prima e che l’ospitata era saltata per le elezioni e l’assenza degli altri naufraghi. La fashion blogger però ha smentito le circostanze in due Instagram Stories: “Non è vero che dovevo andare già due settimane fa, mi avevano invitato per l’ultima domenica di febbraio ma contattandomi solo il giorno prima. Ho dovuto rifiutare per precedenti impegni. Eravamo rimasti d’accordo per domenica scorsa, poi hanno annullato. Ma delle elezioni già si sapeva e non c’era bisogno degli altri naufraghi perché mi avevano riservato uno spazio di 20 minuti da sola. Questa è la verità”.

La Nasti avrebbe sicuramente fatto chiarezza sugli audio rubati mandati in onda da Striscia la Notizia in cui sostiene la tesi di Eva Henger. Dichiarazioni confermate a un settimanale: “Si sentiva l’odore della marijuana ed erano tutti seccati. Non c’è ombra di dubbio che Monte abbia fumato”. Ma sono tempi duri per Barbara da Cologno Monzese: oltre ad averle imposto lo stop sul “canna-gate”, deve subire anche l’affronto dell’ex pupillo ingrato Francesco Monte. Dopo averlo ospitato, elogiato, difeso e consolato per il tradimento di Cecilia Rodriguez nella casa del GFVip, si è sentita rispondere “due di picche” a tutti i gli inviti senza contraddittorio. L’ex tronista ha preferito altri studi per dare la sua (inesistente) versione: giovedì 15 marzo sarà ospite del “Maurizio Costanzo Show”. E chissà che finalmente non sia meno fumoso di quanto sia stato a Verissimo da Silvia Toffanin e con Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia.