Il "canna-gate" porta in regalo a Barbara D’Urso l'ennesimo Tapiro d'oro. A consegnarglielo l’inviato Valerio Staffelli che sparge sale sulla ferita: le hanno messo il bavaglio. La D’Urso nega, anzi ci prova. Il giornalista del tg satirico Staffelli le fa notare: “Ma non doveva fare un puntatone a Domenica Live? Con gli ex naufraghi e Chiara Nasti. Ha visto cosa ha detto su Instagram? Gliel’hanno mandati tutti via”. La D’Urso sorride ma non smentisce il braccio destro del suo amico Antonio Ricci: “Perché il regolamento prevedeva che…” e ride ancora. Poi aggiunge: "Nasti è stata invitata già due domeniche fa, c’era uno schema, Eva da una parte, Cecilia, Nadia e Craig alla macchina della verità. Ma senza gli altri non si può fare”. “Eh già, insabbia, insabbia”, “No, insabbiare mai”.

In realtà, Staffelli è dalla D’Urso per far capire al pubblico a casa che le hanno messo il bavaglio su ordine di Alessia Marcuzzi: “Questo è un complotto contro la D’Urso perché non ha fatto la linea soft come ha detto Alessia”. “Ah, ha detto così? No, io ho scelto la linea della verità” risponde la conduttrice di "Pomeriggio Cinque". “Dica la verità, stanno cercando di metterle il bavaglio?". "No, non è vero, sei bugiardo, sei bugiardo" conclude Barbarella da Cologno Monzese. Ridono, ma Pulcinella - si sa - ridendo diceva la verità.