Siparietto bollente sull'Isola dei Famosi dove l'ex pupa Francesca Cipriani stuzzicata da Jonathan Kashanian dà scandalo e resta in topless. La showgirl abruzzese "Se sei davvero figa, ti togli il reggiseno ed entri in acqua in topless. Immagina di fare un provino per Woody Allen e di doverti spogliare" le dice il naufrago esperto di moda e la showgirl abruzzese esegue. Gli altri compagni ridono solo Franco Terlizzi la rimprovera: "Ma sei impazzita?"

[GUARDA IL VIDEO]