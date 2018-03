Droga all'Isola dei Famosi, Monte non fumava da solo: spuntano i nomi di altri tre naufraghi

"Striscia la Notizia" non arretra sul "canna-gate" che è costato il ritiro dall'Isola dei Famosi a Francesco Monte e la nomination (con conseguente eliminazione) a Eva Henger. Il tg satirico ha rivelato i nomi dei naufraghi che avrebbero fumato marijuana con l’ex tronista. Striscia leva i “bip” al primo video rubato alla Henger e si scopre che a fumare insieme a Monte, ci sarebbero stati anche Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta. Poi va in onda un filmato in cui Alessia Mancini ricorda al compagno d'avventura Jonathan: “I quattro del Segreto andavano facendo quelle cose di notte…”. Una frase che, secondo il tg satirico, confermerebbe l'uso di spinelli da parte del quartetto incriminato durante il reality in Honduras.