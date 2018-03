Chiara Nasti, la fashion blogger, ritiratasi all'Isola di Famosi lo aveva anticipato: a "Domenica Live" non si parlerà più di canna-gate. E per questo motivo, la sua intervista, senza contraddittorio, è stata bloccata venerdì pomeriggio. Spazio a Craig Warwick che ha ribadito le accuse di omofobia verso Franco Terlizzi. Domani, il confronto durante la settima puntata del reality show.

Barbara D'Urso apre il contenitore del pomeriggio parlando dell'Isola. Non fa riferimento alcuno al canna-gate o allo stop inflitto a Chiara Nasti, come nulla fosse tratta direttamente delle presunte frasi omofobe rivolte da Franco Terlizzi a Craig Warwick. Il filmato non c’è e il sensitivo inglese è collegato dal tinello di casa sua perché ha due costole rotte (dunque niente macchina della verità sul canna-gate).

"Ho passato una settimana durissima con Franco - accusa Craig - Ho parlato con gli altri naufraghi, Elena e Amaurys, e con lo psicologo perché mi ha ferito quando si è allontanato. Mi guardava in modo molto cattivo. Quando mi ha detto gay che schifo c'erano le telecamere, poi si alzato e se ne è andato”. Vladimir Luxuria: “Ma perché queste cose noi non le vediamo? Perché non mostrano questa scena grave? Se è vero, Franco deve lasciare l’Isola subito", mentre la famiglia di Terlizzi attacca il sensitivo che in collegamento un po’ non capisce, un po’ fa finta di non capire e un po’ non risponde. Domani, durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi, dovrebbe esserci il fatidico faccia a faccia tra Craig e Franco.