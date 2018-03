All’Isola dei Famosi altrimenti detta “fake reality show” sono tornate Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi. Le due naufraghe, eliminate al televoto (sfacciatamente ignorato) hanno raggiunto sull’ “isola che non c’è” Filippo Nardi e Paola Di Benedetto che si dice contenta. Entrambe sono galvanizzate. “L’emozione di ritornare è stata immensa perché anche se me ne ero andata, qui avevo lasciato il cuore” dichiara Nadia, le fa eco Cecilia: “La vita è bellissima perché sorprendente, tornare qui è bello e ti dimentichi tutte le cose negative e ti rimane nel cuore sono il positivo”.

L’argomento finisce subito su Bianca Atzei con le due ex eliminate che rivelano a Paola e Filippo come viene percepito il comportamento della cantante in Italia (una scorrettezza inaudita). “Lei passa per l’uccellino in gabbia” attacca Paola e la Rinaldi: “La prima settimana di lei si è occupata Alessia, la seconda io, te ne devi occupare come una bambina”. Nardi è più spietato: “Bianca è molto manipolatrice, è come un paguro che trova la conchiglia per coprirsi, ma se trova una conchiglia più bella abbandona la prima e passa all’altra. Su Bianca siamo tutti d’accordo, si vede che un po’ tutti si sono accorti come è veramente”. La Capriotti è d’accordo: “Lei passa per quella che poverina, per la vittima” e Paola: “E’ questo che mi rode”. Cecilia è senza freni: “Ritornare è un altro piccolo trauma, ho rimangiato la cioccolata e fatto l’amore con mio marito. Volevo stupirlo e così gli ho dato due schiaffi per farlo eccitare, lui si è fermato e mi ha detto ma chi ti ha consigliato?”.

Intanto su Playa Uva, Francesca Cipriani protesta per la corda che la unisce a Bianca: rifiuta di alzarsi al mattino presto come la cantante. Per evitare sanzioni e “salvare il salvabile”, Alessia si lega in attesa che si svegli, ma Elena è piuttosto acida: “Come se facesse un sacrificio, quelle due stanno sempre insieme”. Poi però la Morali si sente di nuovo male e viene trasferita al centro medico per accertamenti. L’unico veramente dispiaciuto è Simone.



I naufraghi hanno fatto la prova per il peggiore e il migliore. Durante la puntata di lunedì: Franco e Francesca si sfideranno per non diventare il peor, mentre Rosa e Jonathan per essere il mejor.