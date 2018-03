Droga all'Isola dei Famosi, Chiara Nasti contro Striscia. Domenica Live straccia l’invito in tv?

Colpo di scena nel “canna-gate” dell’Isola dei Famosi. Chiara Nasti, la naufraga che si è autoeliminata, ha diffuso un comunicato ufficiale in cui rivelava di aver dato mandato ai suoi legali di tutelare la sua immagine e il suo decoro da “Striscia la Notizia che ha temerariamente divulgato a mezzo della TV, ed in più di una puntata, delle conversazioni private non autorizzate configurando un preciso reato”, poche ore dopo però ha registrato sei mini clip nelle Instagram Stories dove rivelava che aveva accettato l’invito di Barbara D’Urso per un’intervista a Domenica Live. Era tutto confermato, ma per motivi oscuri, l’ospitata è saltata all’ultimo momento.

A rivelarlo è stata la stessa Nasti in questi video dove appare provata e demoralizzata: “Scusate l’assenza ma questa settimana sono stata molto male per le accuse che mi sono state rivolte e per le registrazioni fatte a mia insaputa e senza autorizzazione. Volevo farvi sapere che domenica ero stato invitata a Domenica Live, era tutto deciso e confermato, ma mi richiamano e mi dicono che non si può parlare più di questa cosa, di questa vicenda, ma io devo dare le mie spiegazioni. Non so perché, ma non trovo giusto che io non possa difendermi, non potrò più andare da Barbara e non si è capito perché. Lo scopriremo insieme e ben presto vi dirò tutta la verità perché questa cosa mi fa star male. Vi assicuro che mi sono trovata in una brutta situazione. So che ci sono problemi molto più gravi di cui non si parla e si sta dando troppo spazio a questa vicenda. Ho rifatto questo video 450 volte perché mi veniva da piangere. Mi hanno dato dell’omertosa, ma finché non sapete come stanno davvero le cose vi chiedo di andare piano con le parole, ve lo chiedo per favore”.

I social si sono scatenati e in molti hanno ricordato che Domenica Live, Pomeriggio5 e Striscia la Notizia hanno in comune lo stesso ufficio legale. Lo stop sarà mica venuto in seguito al comunicato odierno di Chiara Nasti? ?