Isola dei Famosi, Elena Morali fa piangere Bianca Atzei

Elena Morali fa piangere Bianca Atzei all'Isola dei Famosi. “Mi sono svegliata in crisi, ho dovuto aspettare due ore che si svegliasse Francesca e poi ho avuto una crisi di pianto. Non ho voglia di fare il gioco che fa lei, l’unico modo per difendermi è continuare a essere quello che sono” ha detto in confessionale la cantante.

L’Atzei ha pianto calde lacrime sulla spalla di Amaurys: “Sentirsi dire certe cose fa male, mi usa dicendo che noi ci mettiamo d’accordo sulle nomination quando l’ho sentita io, dopo la prova, che chiedeva a Francesca, Paola e Rosa chi nominavano e si mettevano d’accordo sul mio nome. Poi piange”. Il gigante buono le dà ragione: “Capisco perché è brutto sentirsi dire quelle cose così pesanti”. Bianca piagnucola anche con Alessia Mancini: “Non ci posso credere, costretta a difendermi e poi potrebbe essere l’ultima settimana e costretta a passarla così, legata alla Cipriani” e la Mancini: “Non permetterle di farti del male. Non approvo il modo di giocare di Elena, ma lei vuole fare così…”.

Nel frattempo su Instagram, il fidanzato di Elena, Gianluca Fubelli difende la sua donna: “Ha deciso di smascherare la falsità di Bianca (…) vogliamo ricordare che è quella stessa Bianca che dice e dichiara in diretta di non voler litigare e ha già litigato con 4 naufraghi diversi? La frase io prendo il doppio del vostro cachet è una frase di Bianca a Elena e non il contrario. Paola aveva dato ragione a Elena, peccato non ci fosse”. E sotto il post il comico Scintilla ha scritto: “Non ti difendo perché ti amo ma perché credo tu sia nel giusto”.

Intanto sull'Isola che non c’è Filippo Nardi e Paola Di Benedetto si dicono d’accordo con la decisione di riammettere al gioco anche Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi che sono partite oggi alla volta dell’Honduras. “Saranno felici di rivederci” scherza ma non troppo la Rinaldi.