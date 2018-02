Droga all'Isola dei Famosi, Nadia crolla si scusa con Eva Henger: "Non ho detto la verità"

Il sito davidemaggio.it rivela in anteprima il contenuto del file audio che Striscia la Notizia ha fatto ascoltare a Barbara D’Urso domenica scorsa. Si tratta di un sms vocale inviato da Nadia Rinaldi a Eva Henger in cui l’attrice romana si scusa per non aver detto la verità: “Anche se la dicessi non mi crederebbe nessuno”.

Sempre secondo il sito, nell’audio ci sarebbero conferme a quanto rivelato pubblicamente dalla Henger sul “canna-gate” e negato dalla Rinaldi seppur in modo incerto. Nadia rivolgerebbe anche pesanti accuse alla produzione in Honduras. È probabile che Striscia la Notizia renda noto il file in questi giorni. Intanto proprio l’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha smentito una fake news: non è partito per l’Honduras. In un video pubblicato sul sito ufficiale di Striscia, Staffelli gioca con le veline e afferma: “Era una battuta , a fare che in Honduras? A scoprire la verità sull’Isola dei Famosi? Ma se ce l’avete davanti agli occhi tutti i giorni la verità”.