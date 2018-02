"Nomination pilotate, l'Isola dei Famosi è una farsa". Un altro audio inguaia il reality

Nomination e televoto regolare all’Isola dei Famosi? Secondo Striscia la Notizia, che ha rivelato un nuovo audio di Chiara Nasti e un altro inedito di Nadia Rinaldi nemmeno per sogno: il capo progetto Andrea Marchi sta riducendo il reality a una farsa. E pensare che Alessia Marcuzzi ha detto di fidarsi ciecamente dei suoi produttori in quanto all’oscuro di tutto.

Più indaga, più il tg satirico di Antonio Ricci, oltre ai filmati scomparsi e censurati sulle canne e sull’omofobia, porta alla luce altri retroscena. Poi rivela altri due clamorosi audio. Nel primo audio registrato da una terza personaChiara Nasti dice a Massimiliano Caroletti, marito della Henger, che Marchi la chiamò fuori e le chiese chi volesse nominare, ma al nome di Filippo Nardi, lui le disse: “No, vogliamo lasciarlo dentro ancora un po’, lo nominate più in là”. Nel secondo, catturato da una telecamera nascosta, Nadia parla con Valerio Staffelli: “Marchi saliva sulla nostra isola e non ha fatto come con Monte che ci ha avvertito di quello che stava succedendo. Ci chiedeva solo: chi nomina, chi hai intenzione di nominare? A tutti, faceva solo questa domanda. E poi Amaurys è rimasto male quando Marchi gli chiedeva chi nominare dicendo di evitare il nome di Filippo. Lui voleva nominare Filippo fin dall’inizio. Amaurys ha detto ‘mi sento una m***a, la prossima volta però decido io e non mi faccio più influenzare. Ci dicevano di non nominare Filippo perché gli piaceva che rimanesse dentro”. Staffelli nota che è un intervento assolutamente vietato perché di fatto gli autori pilotano il gioco. Secondo i maligni perché alcuni naufraghi hanno accordi speciali per andare avanti di più rispetto ad altri. Staffelli fa notare come Nardi abbia preso con grande sorpresa la sua esclusione. E infatti il naufrago non è mai tornato in Italia, come mai? Poi, prima che la puntata finisca, i due conduttori ricevono una telefonata: "Nadia Rinaldi torna sull'Isola con Cecilia Capriotti". Chi vedrà, saprà.