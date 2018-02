Miraggio pizza. E i naufraghi dell'Isola dei Famosi si scannano

A Playa Uva nessuno è come vuole apparire. Basta una pizza e un bagnoschiuma per far cadere le maschere all’Isola dei Famosi. Amaurys e Franco ne hanno mangiata una piccola e si sono arrabbiati perché Simone ha preso una pizza grande. Elena risponde male a Nino arrabbiato per il bagnoschiuma, mentre per Marco Ferri è finta l'amicizia tra Paola e Bianca.

Le pizze non sono regolari, ma mini. Amaurys e Franco Terlizzi prendono le più piccole per consentire alle ragazze di mangiare un po’ di più, ma notano che Simone Barbato si è avventato su una normale. “C’è stato qualcuno che non ha lasciato alle donne un boccone in più e questo mi dispiace” sottolinea Amaurys. E Franco: “Noi abbiamo preso quelle piccole, hai visto la pizza dell’amico Fritz?”, “Non ha avuto nemmeno la decenza di pensare alle donne” risponde lo sportivo. Anche Terlizzi non manda giù il boccone: “Il primo a prenderla è stato Simone e ha preso quella più grossa. Ognuno può fare quello che vuole però…”.

È proprio Amaurys, che ha fatto il nobile gesto, a rinfacciarlo: “Io ho preso la più piccola” e Jonathan: “Nemmeno la mia era grande”, “No la mia era la più piccola, non sto protestando ma nemmeno prendiamoci per il c**o”. Finita la pizza, c’è la polemica di Marco Ferri che guardando Bianca e Paola scherzare insieme, dice: “Non ci crede nessuno all’amicizia tra le due, è la tipica scena in cui donne cercano di andare d’accordo ma di base non c’è feeling. E’ impossibile che una settimana fa non si sopportassero e ora diventano amiche” e poi provoca Bianca: “Gemelline siamesi?” e quella: “Non è male, non ti senti solo e poi ci sta aiutando”, diplomatica anche Paola: “E’ stressante perché ti leva spazio vitale. Ho scoperto aspetti di lei che altrimenti non avrei conosciuto”, ma Ferri: “Siete proprio credibili, come no”. Infatti Bianca tira una frecciatina: “Mi sto adattando ai suoi ritmi, lei è molto pigra”, “No, non è vero. Io esaurisco le mie energie per stare dietro a lei” replica Paola. Bianca sparge miele: “Ma la nomination non vuol dire odiarsi” e Marco: “No, no, zero rancore”, la Di Benedetto coglie l’ironia: “Ah, fai lo spiritoso, ti sei risvegliato Marcolino”. Le due donne si slegano più volte e legano poco come conferma Bianca: “Sono 4 giorni che siamo legate e non ce la faccio più, siamo diverse in tutto. Devo aspettare i suoi tempi, è una scansafatiche”.



Nemmeno il tempo di arrivare al tramonto che Nino richiama all’ordine Elena e Francesca per l’uso spropositato del bagnoschiuma: “Se facciamo tutti così, a martedì non ci arriva e in Palapa puzziamo. Ne è rimasto poco. Non voglio fare il cattivo però…”, ma Elena risponde con tono maleducato: “Rilassati non è che comandi solo tu qua dentro”, quello sorpreso: “Non ho mai comandato”, “E c***o invece sembra di si”, “Ma cosa stai dicendo?!”, “Mi hai gridato dietro perché mi sono avvicinata a dire che era bagnoschiuma”, “Perché ho visto che avevate in mano quella roba lì”, ma la Cipriani (secondo cui Nino è nervoso): “Volevo solo lavarli in mare, non con il sapone, non sono scema”. Elena vuole far saltare i nervi al comico e si rivolge acida: “Ho capito che vuoi fare il protagonista”, “Non sono protagonista Elena, non mi piace farlo” risponde Nino sorpreso dall’attacco, ma Elena: “Perché ti stai avvicinando così?” e quello: “Perché devo starti lontano?”, “no, ma sono una donna stai più lontano”. Nino spiega il motivo della sua irritazione ed Elena indisponente: “era già lì aperto e non l’abbiamo messo noi lì”, “allora chiedo scusa, ho visto che aveva il tappo aperto, voi vicino con i panni in mano e ho pensato che foste state voi. Scusate, non volevo usare un tono offensivo, scusatemi tanto”. Ma poco dopo, Alessia Mancini svela a Nino: “l’ho vista io la Cipriani che ieri lavava il costume con il sapone”, “eh allora bisogna dirlo perché quel bagnoschiuma serviva fino a lunedì”.