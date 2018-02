L'Isola dei Famosi si allunga ma Montalbano si mette in mezzo

Questa sera, sesta puntata e giro di boa per l’Isola dei Famosi che andrà avanti oltre la data prevista. È stato il regista Roberto Cenci ad annunciare a Radio Rtl 102.5 che il programma si allungherà di una puntata smentendo le ipotesi di una chiusura anticipata. Ma nemmeno lui ha spiegato come sia stato possibile il grave fotomontaggio sberleffo al direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. Intanto però il commissario Montalbano acchiappa la “fuggitiva” Alessia Marcuzzi, che si era spostata dal lunedì al martedì per non scontrarsi con la fiction di RaiUno, e dalla prossima settimana (in vista del lunedì post elezioni) andrà in onda di martedì (con la replica dell'ultima puntata).



La serie "Il commissario Montalbano”, tratto dai libri di Andrea Camilleri e magistralmente interpretato da Luca Zingaretti, va in onda dal 1999 e ha conosciuto un consenso di pubblico crescente arrivando a superare gli 11 milioni di telespettatori e il 42% di share per l’episodio “La giostra degli scambi”.

L’Isola dei Famosi, invece, è imbullonata al “canna-gate” e alla mancanza di idee degli autori come ha dimostrato il bis del tutto dall’elicottero. Tuttavia, dai daytime sembra di capire che i naufraghi hanno avuto dei “suggerimenti”: Elena provoca, Alessia è tornata a fare la maestrina, Francesca si ribella, Franco è un inciucio vivente, Rosa e Paola sono amiche come lo erano Giulia e Ivana al Grande Fratello. Basterà?