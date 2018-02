Droga all'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi sbotta: "Ecco tutta la verità"

L’Isola dei Famosi si apre con Alessia Marcuzzi che ringrazia il pubblico: “Ci seguite tanto, il vostro affetto è presente e andremo avanti una puntata in più”. Mara Venier fa finta di spoilerare: “Mi dispiace che Giucas esca”. Ma la Marcuzzi è inferocita per il fotomontaggio di "Striscia la Notizia" che le ha dato della bugiarda con naso da Pinocchio. Il primo blocco è dedicato alla verità di Andrea Marchi, capo autore dei giochi e dei contenuti del reality in Honduras.

Alessia Marcuzzi apre così: “Sono la signora in giallo e la scorsa settimana avevo promesso di fare ricerche rispetto alle affermazioni di Eva e continuare prove. Più volte è stato citato Andrea Marchi che è il capo degli autori di Magnolia Tv e ho richiesto specificamente che stasera ci fosse lui in collegamento. Racconta in ordine cronologico”. Andrea Marchi è in Palapa e inizia il racconto: “Premessa: sono qua per i miei figli che hanno sentito il mio nome citato a vanvera. Sarò preciso sulla cronologia degli eventi. I concorrenti sono arrivati il 18 in albergo, in serata li ho raggiunti in albergo per la prima riunione. In casa c’erano tre telecamere e due con operatori a vista e una sola camera con operatore notturno. Nella prima riunione ho spiegato ai concorrenti cosa si andava a fare, Nino mi ha chiesto se si poteva fumare le sigarette, ho detto sì, ma di farlo sulla veranda e nel rispetto degli altri. Le telecamere entravano quando c’era qualcosa di buffo, una lite o una storia da raccontare. Sono stati in villa fino al 22 mattina quando sono stati trasferiti sull’isola per il lancio. In quei giorni in casa non c’è stata una sola persona che è venuta da me a dirmi che Monte fumava canne o si preparava canne. Ad esempio Alessia Mancini mi ha mandato a chiamare perché in casa tutti fumavano sigarette. Poi alcuni naufraghi, tra cui Eva, mi ha chiesto di perdonarli e di farli fumare fuori. Nella prima puntata Monte nomina Eva e la Henger immediatamente sull’isola del peor fa un confessionale dove accusa Francesco di fumare marijuana in villa. Non aveva detto nulla a me o ad altri autori. Solo dopo la nomination”. La Marcuzzi lo interrompe e precisa: “Farò vedere il confessionale, io non ne sapevo nulla, ma mi hanno detto che l’accusa era senza controprove, in Honduras poteva finire in carcere, accusa senza prove. E’ stato pensato di evitare di mettere alla berlina Monte. La produzione ha pensato di mettere in stand-by considerando le severe leggi honduregne”. Marchi riprende il racconto: “Appena mi hanno detto del confessionale ho avvisato la produzione sia in Honduras che a Milano”.

Mostrano il confessionale: “Non mi aspettavo da Francesco perché mi ha fatto un milione di complimenti. Non me l’aspettavo da parte sua, ma da altri. Fino a ieri pensavo a un bel gruppo, sono stata ingenua. Ho visto il finto perbenismo davanti alle telecamere e completamente diversi dietro. Non me ne frega niente, lo dico, lo dirò anche in Italia: Francesco insieme a fumare le canne dietro la veranda in villa. Mi hanno detto anche tu, anche tu e ho pensato che secondo loro ero diventata pericolosa e quindi mi avrebbero nominata. Io non l’avrei mai fatto”.

Sempre Andrea Marchi: “Non mandarli in onda non è stata una scelta personale, mi sono confrontato con produzione ed editore accettando anche alcune decisioni. Giovedì 25 sono riuscito a raggiungere la spiaggia e ho parlato con Eva. Ha chiesto di parlare davanti a tutti i peor della prima settimana. Mi ha ripetuto le accuse chiedendo la squalifica perché Monte aveva portato droga all’interno del programma. Ho chiesto perché non l’aveva detto prima e lei non rispose. Se l’avesse detto prima, ci sarebbe stata un’inchiesta e avremmo valutato. Ho subito avvisato tutti in Honduras e a Milano e lasciato a Magnolia le decisioni del caso. Il giorno dopo, sono andato da Francesco a chiedere spiegazioni e lui ha assolutamente negato”, ma la Henger: “Perché lui non ha negato in diretta? E ha detto ‘fai i nomi anche degli altri che hanno fumato’? Se qualcuno mi avesse accusato di una cosa del genere io mi sarei arrabbiata, non avrei fatto finta di niente”, scatta l’applauso, ma Marchi: “Se avessi la risposta a questa domanda, sarei un mago migliore di Casella”. Andrea Marchi ribadisce: “Non abbiamo una singola immagine di Francesco che prepara o fuma una canna con qualcuno. Non abbiamo nascosto niente. Se avessimo avuto immagini le avremmo condivise con la produzione e fatto presente il problema”.

Alessia Marcuzzi prende la parola: “Non parteggio per nessuno, quello che mi ha infastidito è stato che l’avevi detto dopo la nomination e stasera viene confermato. Non si fa il Tribunale in diretta, io voglio delle prove vere e tangibili. Non voglio solo intercettazioni telefoniche, persone che vengono da me in studio e poi vanno altrove e dicono altro. Se ci sono le prove, le voglio, sono la prima. Non mi hanno dato prove perché non c’erano! Abbiamo invitato Monte ma non è venuto. Queste cose si devono vedere in Tribunale”. Mentre Daniele Bossari tace, Mara Venier sottolinea: “Voglio la verità, brutta, scomoda, ma voglio la verità. Sta diventando imbarazzante. Ne stanno parlando in tutti i programmi, dobbiamo chiarire, stiamo perdendo credibilità”.



Andrea Marchi si difende anche dall’accusa di Eva di averla mandata al massacro: “Non è vero, le ho detto ‘Stai facendo un’accusa grave ma non posso impedirti di dirlo altrimenti sarebbe censura. In Italia vige la libertà di parola, la democrazia, per me non è la sede giusta ma se vuoi, fai’. Non ho mai detto dillo in diretta o lunedì”. Amaurys smentisce Eva: “Io le ho detto che non decideva per me, che erano fatti suoi e che non doveva infangare mia immagine. Con Magnolia mi sono trovato da Dio, non sputo nel piatto dove mangio. Sei un cane da aeroporto e hai sentito una canna grossa così, hai un naso da far paura”, Jonathan: “Francesco è un ragazzo splendido, lui rolla tabacco drum, posso vederlo 100 volte man non sono in grado di dire che è una canna se non hai assaggiato”, Eva ride: “Me l’ha detto lui che era marijuana” e Alessia Marcuzzi: “Ora ve la vedete in Tribunale, mi avevano detto di tenere una linea soft e nelle altre trasmissioni invece ne parlano duramente. Oggi mi devo difendere perché sono stata additata come una pinocchia. Non siamo gli autori, vi avevamo detto la nostra verità”. Per Alessia: “Era importante che la produzione fosse estranea, Francesco si è ritirato, ma non è qui. E’ stato intelligente, è venuto in Italia e ci ha liberato di ogni problema”, mentre Marco: “Sono basito da quanto si è prolungata questa polemica. La frase di Marco è inspiegabile quanto il fatto che Eva abbia esplicitato il problema dopo la nomination”. Andrea Marchi conclude: “Ci tengo a ringraziare chi lavora qui e si alza alle 5 fino alle 2 di notte. I montatori lavorano 18 ore al giorno. Meritiamo rispetto”. Chiosa Daniele Bossari: “Era giusto, ma la gente mi ferma per strada e dice ‘basta parlare di canna-gate”.