Cosa ci aspetta nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi con Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti? Un pezzo di “canna-gate” trattato all’acqua di rose e con una buona dose di reticenza (Staffelli e Laudadio di Striscia la Notizia non faranno ascoltare il nuovo audio alla Marcuzzi perché “si sono sentiti presi in giro dopo quello della Nasti nemmeno considerato”), Franco Terlizzi che rischia la squalifica dopo che Craig Warwick lo ha accusato di avergli detto “Sei gay, schifo, stammi lontano” e il ritiro di Elena Morali in lite con Bianca Atzei che l’accusa di essere una doppiogiochista. Oltre a un ballottaggio e nuovi naufraghi.

Il personal trainer non è mai andato d’accordo con il sensitivo, ma sembrava per incompatibilità caratteriale e invece, secondo Warwick, il motivo è a ricercare nella sua omofobia. Il figlio di Terlizzi, Michael, ha difeso il padre a spada tratta a Pomeriggio 5 e ha pubblicato sul suo profilo Instagram il filmato in cui il padre dice “schifoso” a Craig ma in quanto egoista: “Lo dico anche davanti alle telecamere, è uno schifoso egoista, aveva due coperte e non me ne ha data una, mi ha lasciato dormire al freddo”. Tuttavia Craig sostiene che le parole dispregiative di Terlizzi sono state dette davanti alle telecamere e pertanto dimostrabili. Almeno questo RVM verrà fuori? E se sì, la Marcuzzi decreterà la squalifica sulla scia di quanto successo al GFVip per le bestemmie?

In bilico anche Elena Morali. Simone Barbato ci prova spudoratamente convinto che a lei non dispiaccia. La bionda promessa sposa del comico Scintilla non ha manifestato fastidio, tutt’altro. Tuttavia, in questi giorni si è sentita male un paio di volte, prima durante la prova per diventare leader, poi a Playa Uva. Lamenta debolezza e febbre ed è stata portata al centro medico per accertamenti. Se uscisse sarebbe un colpo alle dinamiche del gioco visto che la Morali ha messo contro Paola e Bianca con la cantante che l’accusa di fare il doppiogioco, di aver sparlato di tutti e di essere molto cattiva.

Spazio sarà dedicato anche al compleanno di Rosa Perrotta, molto diversa da come appariva i primi giorni, e al suo amore per Pietro Tartaglione che le ha inviato una lettera d’amore: “Sei la mia persona”. Parlando con Paola, l’ex tronista ha ammesso di voler diventare mamma.

Alessia Marcuzzi lancerà anche il ballottaggio tra gli ex naufraghi da rimettere in gioco: Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi. Non è chiaro quanti torneranno in Honduras e se si riuniranno al gruppo o andranno su un’isola da soli. Non è escluso nemmeno l’ingresso di naufraghi nuovi. I nomi più accreditati sono Stefano Bettarini e Michela Coppa.