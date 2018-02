Sull'Isola dei Famosi si scannano per le nomination. Morali e Di Benedetto fanno fuori Bianca Atzei

È finalmente arrivato il giorno del chiarimento tanto atteso tra Bianca Atzei, Paola Di Benedetto e Elena Morali sotto lo sguardo vigile di Rosa Perrotta. La cantante accusava l’ex pupa di fare il doppio gioco, ma quella le ha risposto per le rime fino a farla piangere. “Io non ti ho mai nominato, Bianca due volte, io contro di te non ho nulla, qualcun’altra sì. Tant’è che quella settimana, lei ha detto Paola mi vuole nominare, non è che ci parli tu per capire se davvero vuol farlo? A me non importa niente delle nomination, tutte quelle che ho preso non le ho mai ridate, a parte Jonathan”. E Bianca sussurra: “Nooo, non lo voleva restituirle, come no”, ma la Morali prosegue: “Quando sembravate andare d’accordo gliel’ho fatto notare e lei mi ha risposto lo sto facendo solo per non farmi nominare. Allora io mi sono ricreduta sulla sua persona”.

Bianca non smentisce, ma ributta la palla nel campo di Elena: “Anche lei ti voleva tanto nominare ma non aveva il coraggio e mi chiedeva quale motivazione dare anche perché lavorate insieme a Colorado”, ma la bionda la rintuzza: “Bianca, ti stai arrampicando sugli specchi. A me non importa della nomination. Non te lo posso aver detto perché non sono come voi che andate in giro a chiedere chi voti. Torna nel tuo gruppo dove ogni settimana decidete chi dovete fare fuori”. “Io non ho smentito quello che hai detto tu”. Ma Elena tira fuori altri particolari: “Hai paura di fare brutta figura?”. “Si è visto chi sono io e come mi comporto”. “La telecamera ha visto, tu fai la cantante, sei ricca, non dei falliti, perché si vive solo di soldi vero?”.

Imbufalita Bianca si leva la corda che la lega a Paola (una violazione che comporterà una penalizzazione per tutto il gruppo) e se ne va, ma Elena urla: “Guarda come si stacca, la difensiva, stai sulla difensiva”. E lei: “Io non ci sto, sei proprio stupida”. Bianca sin infila sotto la tenda e piange: “Veniva da me, parlava male di tutti e poi andava da Paola a parlare male di me, cose stupide che non ho mai detto. Non posso chiarire come una bambina, stiamo andando sul ridicolo”.

In confessionale, l’ex di Biaggi dichiara: “Quando vedo l’atteggiamento di una ragazza come Elena che mi dice cose brutte e con cattiveria non l’accetto. Non sono qui per questo, quindi mi sgancio e me ne vado”. Mentre nel suo confessionale Elena evidenzia: “Per lei questo gioco è piacere a tutti perché ha una paura assurda di essere nominata e andarsene. Ho sempre pensato che a capo di queste decisioni ci fosse un’altra persona ma il modo di recitare di Bianca mi sta stupendo molto, quindi sono in due, l’altra lo so ma non lo dico”. Paola crede a Elena al 100%: “Secondo me si è alzata perché si è trovata in difficoltà, se aveva qualcosa da dire quello era il momento più opportuno. Da lì ho capito che Elena aveva detto la verità”.