All'Isola dei Famosi, Simone Barbato ha occhi solo per Elena Morali. Difficile che nasca una vera coppia visto che la ballerina di "Colorado" è promessa sposa del comico Fubelli, in arte Scintilla, ma lui ci prova. La coccola, la invita a costruire una capanna solo per loro due e si addormenta mano nella mano alla sua bella. Peccato che Simone fosse di turno al fuoco insieme a Jonathan.

Elena è andata a dormire e Simone le è corso dietro. “Ma non devi badare al fuoco?” gli ha detto la ragazza. E lui: “Sto qui cinque minuti, mi riposo e vado”. Poi le prende la mano e si addormenta felice e beato. Finito il turno, Jonathan sveglia Rosa e Paola: “Tocca a voi, io ho dovuto fare da solo perché Simone è andato a dormire. È lì che dorme”. Le due ragazze vanno al fuoco e poco dopo si palesa Simone: “Che ci fate qui?”. Rosa non intende passarci sopra: “Jonathan ha detto che tocca a noi e che ha fatto da solo. Tu dormivi”. “Non è vero, ero qui” risponde sfacciato e imbarazzato il naufrago, “No qui no, Jontahan ha detto che era solo”. E quello ripete: “Ero qui”. Ma in realtà intendeva qui, vicino a Elena.