È ufficiale, televoto fra gli ex naufraghi per tornare sull'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi replica se stessa. Dopo il bis della pagliacciata del tuffo dall’elicottero di Francesca Cipriani, arriva il ritorno dei naufraghi come anticipato dal direttore del settimanale "Nuovo", Riccardo Signoretti. A confermare l’indiscrezione è stato il sito davidemaggio.it che ha svelato ulteriori particolari: i concorrenti eliminati saranno rimessi in ballottaggio con un televoto. Chi vincerà tornerà a soffrire la fame in Honduras. E noi a patire per un’edizione che ha perso la bussola dopo il “canna-gate”.

Scrive il sito davidemaggio.it: "Nel tentativo estremo di ridare vitalità al programma incagliato tra le sabbie del canna-gate, domani sera verrà tentata una mossa disperata: i concorrenti sinora eliminati verranno messi al ballottaggio per il ritorno in Honduras (…) i passi falsi in quest’edizione non sono mancati, a cominciare dall’imbarazzante gestione del canna-gate (…) silenzi, smentite e mancate spiegazioni che hanno messo sotto scacco Alessia Marcuzzi e la produzione. L’amara ciliegina sulla torta è stato lo sfottò rivolto al direttore di Canale 5".

Davide Maggio svela anche chi sono i nomi al ballottaggio: Filippo Nardi che non è mai partito per tornare in Italia, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. In forse Craig Warwick. Non si rimetteranno in gioco Eva Henger (ha rifiutato) e Francesco Monte (non è chiaro se per sua volontà o per quella della produzione). Da notare che solo ieri, a Domenica Live, la Rinaldi e la Capriotti avevano accettato di sottoporsi alla macchina della verità dopo che lo aveva fatto con esito positivo Eva Henger. Peccato che già sapessero di essere in procinto di rivedere gli ex colleghi d’avventura.