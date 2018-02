Il canna-gate è ancora l'argomento principale dell'Isola dei Famosi 2018. Difficilmente si arriverà alla verità assoluta, nonostante le centinaia di ospitate di Eva Henger che, ospite a "Domenica Live" da Barbara D'Urso si è persino sottoposta alla macchiana della verità (superandolo), e nonostante i numerosi servizi di "Striscia La Notizia". Ma il tg satirico, che ha contribuito non poco a mandare "in fumo" il reality adesso ha deciso di fare chiarezza a tutti i costi: per questo motivo invierà in Honduras Valerio Staffelli e Max Laudadio. I due reporter in missione speciale dovranno risolvere il mistero sulla marijuana tra i naufraghi.

A dare l'idea è stata Nadia Rinaldi che a "Domenica Live" dopo lo scontro con l'ex compagna d'avventura ha affermato: “Le telecamere di Magnolia non hanno ripreso niente, ma Eva sostiene che la consegna della marijuana sia avvenuta in albergo, andate ad acquisire i filmati delle telecamere di sicurezza”. E così ha fatto Striscia. Staffelli e Laudadio ripercorreranno tutte le tappe fatte dai concorrenti: dall’arrivo in Honduras alla villa dove hanno trascorso 7 giorni prima di sbarcare a Cayos Cochinos.