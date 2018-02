"Sei gay? Allora stai lontano", Franco Terlizzi choc all'Isola dei Famosi

All'Isola dei Famosi è bagarre su tutto. Craig Warwick ha rivelato che parlando con Franco Terlizzi (in nomination) gli ha detto: "Sai, io sono stato 21 anni con mio compagno Enzo". E l'ex pugile: "Ma sei gay? Che schifo". Secondo Craig, Franco lo avrebbe invitato a dormire più lontano rispetto a lui in quanto omosessuale, mentre rivolgendosi a Paola e Rosa lo ha appellato come "quell'inglese schifoso".

Cecilia Capriotti però ha smentito: "È vero che a Franco non stava simpatico, ma non perché omosessuale". Luxuria, ex naufraga dell'Isola dei Famosi dei Simona Ventura, chiede: "C'erano le telecamere?". "Sì". "E allora cosa ci fanno vedere?". Questo è un tema caldo che indispettisce molto sia Cecilia sia Nadia: "Mandano in onda quello che vogliono". Barbara D'Urso è indignata e chiede la prova: "Fate una ricerca e trovate queste immagini. Se fosse vero, sarebbe giusto squalificare Franco".