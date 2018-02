A "Domenica Live" Eva Henger si è sottoposta alla macchina della verità per confermare l’uso continuo di marijuana da parte di Francesco Monte nei giorni precedenti lo sbarco a Cayos Cochinos per partecipare all'Isola dei Famosi e per attaccare gli ex naufraghi: "Sono bugiardi". Barbara D’Urso le fa 10 domande, di cui 7 sul “canna-gate”. La macchina della verità rileva che sono tutte vere e non c’è stata esitazione. In particolare, quando la D’Urso le chiede: “Qualcuno dei concorrenti che è uscito dall’isola ed è in Italia, ha mentito?”, “Sì, tutti”. “Qualcuno dei concorrenti in privato ha confermato la tua versione?". “Sì”. “Lo hai fatto per vendetta verso Monte?". “No”. “In tutta la tua versione dei fatti, hai mai detto una bugia?”. "No”.

Nessuna domanda sulla presunta quantità (sono il marito Caroletti e Chiara Nasti a parlare di un chilo di marijuana).

Barbarella da Cologno si rivolge a Cecilia, Nadia e Craig: “Avete capito che vi ha dato dei bugiardi?”, ma le due donne ribadiscono che un conto è vedere con i propri occhi e un conto è un riferito e Eva gliel’avrebbe riportato. La Henger è molto indispettita dall’atteggiamento dei suoi ex compagni ed esplode di rabbia: “Quando ho detto che hanno mentito, mi riferivo ai tre presenti. Capisco Cecilia e Nadia che hanno dei figli a cui pensare, ma Craig mi ha deluso moltissimo”. L’uomo che parla con gli angeli guarda nel vuoto terrorizzato da almeno un’ora, mentre Cecilia si scalda: “Ci stai dando delle bugiarde e non l’accetto”. La Henger cerca di non perdere il controllo, ma è incavolata: “Per quanto riguarda Nadia, io posso riferire la cosa che mi aveva detto dentro la casa, poi ci siamo separate, ma con gli altri due ne ho parlato sull’isola del peor: mi hanno mandato avanti e ora fanno gli smemorati, mi dicevano ‘ti sosteniamo’ e poi con il corno. La verità è che faceva comodo a tutti che Francesco Monte fosse buttato fuori, ma io l’ho fatto per un altro motivo”.

Domenica prossima Cecilia, Nadia e Craig si sottoporranno alla macchina della verità salvo “assenza per impegni familiari”. Sembra che stiano cercando su Google: “Mentire macchina della verità”.