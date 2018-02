Isola dei Famosi, Elena Morali semina zizzania e Bianca Atzei non perdona

Sull'Isola dei Famosi tra un pettegolezzo e l'altro scoppia la "guerra" fra le donne. Paola Di Benedetto e Bianca Atzei litigano per Elena Morali: “Parli sempre di Francesco (Monte ndr), mi hai nominato perché volevi che tornassi da lui. Che caz**ta" dice Paola. E l’altra: “Sono una signora e non ripeterò cosa ha detto Elena su di te". Ma Elena: “Bianca hai detto che facevi la finta amica per non farti nominare”. Alessia Mancini rimprovera Paola per lo shampoo e Franco si chiarisce pure con i sassi nel tentativo di evitare una nuova nomination.

Paola e Bianca sono legate insieme e hanno scoperto che Elena ha riferito frasi dell’una all’altra. La cantante non vuole fare "inciuci" ma è la prima che soffia sul fuoco e dice a Paola: “Mi è dispiaciuto. Elena ha la coda di paglia, sa cosa ha riferito. Ha detto che mi piace Marco e che quando ti sei avvicinata a lui, io ho fatto una smorfia di gelosia, poi lo ha detto anche di Francesco. Ho la coscienza a posto. Però è vero che sento un blocco da parte tua”. Paola però conferma: “Sì, ho fatto la battuta su Francesco, ma era una battuta”. Il confronto si inasprisce: “Comunque accantoniamo Franci. Ne parli sempre e dici che mi nomini perché pensavi che io volessi tornare da lui. Se mi mancava così tanto, uscivo, non aspettavo la nomination” afferma Paola, ma Bianca fa la gnorri: “Perché non è vero che hai detto che ti mancava? Mi hai detto che ti faceva piacere tornare”. “Sì, ma è una caz**ta mondiale dire che mi nomini per quello. Se mi manca torno a casa”. La cantante insiste: “È colpa di Elena, se ti dice certe cose è normale che non hai voglia di venire da me. Però la sincerità sta in tutte e due. Anche te potevi venire da me a chiarire”. Ma l’ex madre natura è lapidaria: “Non avevo voglia. Non si tratta di sincerità ma di non avere voglia. Mi sono fidata di Elena, non è una manipolatrice, non dice le cose con malizia e per mettere zizzania. Tanto torna e capiremo. Ascolteremo le sue ragioni”. E la Atzei: “Anche io mi sono fidata di lei e le ho sempre dato dei consigli. Visto che sono una signora non mi permetterò di riferire cosa ha detto su di te”, ma Paola la polverizza: “Ma cosa dici? Se è un chiarimento deve essere vero e fino in fondo. Si dice tutto, non un pezzo”. Bianca sottolinea: “Queste cose sono stupide e mi stanno sulle p**le”. “Va bene davanti a lei tireremo fuori tutte le frasi e capiremo cosa è vero”.



Quando gli altri naufraghi vanno a fare la prova del meor, Paola e Franco (in nomination insieme a Simone) restano sull’isola e la vicentina si confida: “Elena mi ha detto che Bianca cambiava radicalmente da un giorno all’altro, usava frasi pensate nei miei confronti, del tipo mi sta sul c***o, non ce la faccio proprio. Ho provato ad avvicinarmi ma non la sopporto. Non trovo punti d’incontro e secondo me martedì mi nomina. Elena allora le faceva notare che non sembrava stare così male e lei ha risposto sto fingendo così martedì non mi nomina. Elena avrà ingigantito, ma non può essersele inventate. Vengono tutte con la faccia da agnellino e poi sono delle streghe e io con le streghe non ci parlo”. Franco le dà ragione: “Elena ha fatto litigare me e Marco. Gli è andata a riferire che l’ho chiamato uomo di m***a, avrò detto st***o, ma non pezzo di m…”. In confessionale la Di Benedetto afferma di essere certa che Elena non si è inventata tutto di sana pianta: “Fa il doppio gioco? Forse. Scommetto che a Bianca ha detto cose su di me. Ma non ci vedo troppa malizia”.



Rosa, Jonathan e Marco sono i vincitori della prova e si sfideranno per diventare il mejor, mentre Elena è apparsa molto contrariata dall’incapacità di “Simoncino” (il suo primo alleato sull’isola) che martedì sfiderà lei e la Cipriani per non essere il peor. Al termine della prova, Elena si è allontanata dal gruppo per un calo di pressione dovuto alla disidratazione.



Dopo la prova e il ritorno di Elena a Playa Uva, la cantante è furiosa: “Fai il doppio gioco, sei andata da Paola a dire cose che io non avevo mai detto”. E l’ex pupa: “No Bianca, sei tu che cambi idea in continuazione, un giorno dici una cosa e un giorno un’altra”. “Ma cosa racconti? Hai messo male. Io sono una signora e non rivelerò mai cosa mi dicevi te di lei”. La Atzei in confessionale aggiunge: “Mi diceva certe cose su Paola e a lei raccontava di me. Le diceva delle assurdità, cose mai pronunciate”. Elena è scossa dai pettegolezzi, ma Jonathan la consola: “È un gioco sbattitene. La vita vera è fuori”.



Intanto Nino Formicola ricorda a Paola che è stato nominato da Simone perché aveva votato contro Elena e la vicentina: “Ma davvero ci crede che possa esserci qualcosa tra lui ed Elena?”. Non sa che i due vorrebbero costruirsi una capanna propria per affrontare l’avventura insieme e lontano dal gruppo.



Nel frattempo anche Alessia Mancini si becca con Paola per colpa dello shampoo lasciato a riva e caduto in mare: “Non è per fare polemica, il primo giorno può capitare, ma dopo no. Lo abbiamo detto”, la ragazza: “Si ho sbagliato, è stato un errore mio. Non posso dire altro”, ma l’ex velina riaffronta l’argomento con Rosa in riva al mare: “Queste distrazioni non devono capitare e poi mi hanno detto che invece di raccogliere subito il bussolotto, ha detto ‘va be’ ormai è tutto rovesciato, non importa’”.

L’altro grande "inciucione" è Franco Terlizzi che non riesce a farsi una ragione della nomination. Dopo aver chiarito con Francesca, ritorna da Marco Ferri con il preciso scopo di evitare la prossima nomination se dovesse restare: “Ti volevo dire che è vero, ti ho detto una parolaccia, ma è finita lì. È stata la rabbia per la nomination, era il primo giorno, poi abbiamo cominciato a parlare e non ho mai detto più una brutta parola su di te. Lo giuro sui miei figli”, Ferri gli fa notare che la volta precedente aveva negato: “Era quello che ti avevo chiesto e mi era dispiaciuto perché ridevamo e scherzavamo. Va bene, se dici che è stato solo il primo giorno credo alla tua sincerità”.