Striscia La Notizia torna sull'"Isola dei Fumosi" grazie alla segnalazione di un telespettatore che ha fatto notare come Giucas Casella sa cosa sta accadendo in Italia. Il paragnosta è dolorante ma si è rifiutato di tornare a casa: “Cosa torno a fare? Vengo lì a intossicarmi di nuovo? Lo stress, il fumo?”. Per regolamento i concorrenti non dovrebbero sapere del “canna-gate” e invece Casella e di conseguenza tutti gli altri non sono affatto all’oscuro di quanto sta succedendo a migliaia di km di distanza.

Inoltre, Valerio Staffelli è tornato sulle dichiarazioni di Cecilia Capriotti durante l’ultima puntata e ne ha chiesto conto a Eva Henger che sottolinea: “Quando si dice la verità non si sbaglia. Stasera sono cascati di brutto in contraddizione perché Cecilia ha fatto riferimento alla riunione e quindi lo sapevano. E in più in quell’occasione, gli autori hanno chiesto anche a loro se era vero della droCa e hanno detto sì”. L’inviato intercetta pure Craig Warwick che resta fermo sulle sue posizioni: “Non ho visto e non ero lì. Io non guardo gli altri”. Sempre Staffelli rivela cosa diranno i naufraghi al loro ritorno mandando una domanda di Barbara D’Urso al padre di Marco Ferri e al figlio di Franco Terlizzi: “Confermerebbero la versione di Eva” e quelli: “Secondo me no”. Ma Striscia è decisa a vederci chiaro e rimanda in onda per l’ennesima volta il fotomontaggio bestiale e offensivo ai danni del direttore di Canale Cinque, Giancarlo Scheri, inserito nella sigla dell’Isola dei Famosi. Una sigla insolitamente lunga. Come è possibile che nessuno in regia avesse notato il fotogramma?