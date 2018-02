Striscia La Notizia trascina nella bagarre del “canna-gate” Chiara Nasti, la concorrente che si è ritirata nei primi 7 giorni d’Isola dei Famosi. Che la blogger sapesse più di quanto dichiarato a Max Laudadio era lapalissiano già nell’unica mezza intervista concessa a Verissimo: “Non voglio entrare in questa storia, ma Eva sicuramente non è una bugiarda”.

Ieri è andato in onda il file audio, registrato da un terzo (chi? Era davvero una terza persona? E se fossero stati d’accordo?), dell’incontro e della conversazione tra la Nasti e Caroletti in un luogo pubblico. Il marito della Henger sembra “imbeccarla”: “Eva mi ha raccontato di tanta roba, cos’era un kg? Hanno voluto mettere in mezzo Eva, l’hanno mandata al massacro. Ma Marco? Fumava pure lui?” e quella: “Sì, lì non è difficile procurarsi la marijuana. Non era una cannetta, Francesco fumava dalla mattina alla sera. Con lui anche Marco Ferri. Nadia piangeva perché si alzava stonata. Se ci beccava la polizia ci portava in carcere”.

L’audio ha fatto il giro del web e sul profili social di Chiara Nasti (@nastilove), gli utenti hanno commentato spaccandosi in garantisti e colpevolisti.

La napoletana, poche ore prima aveva rilasciato un lungo post dove chiedeva di rimanere fuori dal “canna-gate”: “Oggi leggo e sento di accadimenti di cui sono completamente estranea (…) vi chiedo di non attaccarmi su cose che non mi vedono protagonista, di non fare supposizioni sbagliate da cose viste in tv o lette su internet (…) smettiamola di parlare di vicende che non mi appartengono, Indignazione, rabbia, solidarietà, ironia. C’è anche chi le fa notare: “Interrogata e registrata per usare le parole contro di te e questi li chiami amici? Allontanati da gente come Eva, non lo fanno per la verità ma per vendetta e ti hanno usata” oppure “Che vergogna. Se Eva ti ha registrato a tua insaputa che schifo di amicizia, se vi siete messi d’accordo che schifo!” e ancora: “tutto combinato da Eva e dal marito, altrimenti non andava in tv”. C’è anche un utente che sostiene di essere molto ben informato: Nasti e la Henger fanno parte della medesima agenzia, Eva ha lavorato con Striscia e prodotto Paperissima Sprint, quindi sa bene come funzionano i “fuori onda, Striscia non è sempre credibile e ce l’ha con Magnolia perché ha perso la causa in merito ai presunti brogli a Masterchef. I più educati la sbeffeggiano sul futuro risarcimento danni a Monte e Ferri e sul kg di marijuana: “Aveva la bilancia per dirlo?”, “E’ una dichiarazione assurda, un kg di marijuana corrisponde a 10.000 euro, possibile che Francesco avesse con sé tutti quei soldi? E poi un kg corrisponde a 2000 canne in 3 giorni. Erano andati al creatore Francesco e Marco”.

Popolo del web scatenato anche contro gli opinionisti dell’Isola dei Famosi. Mara Venier afferma di non aver bisogno dell’auricolare per partecipare a programmi tv e tende a cancellare i commenti dispregiativi. Daniele Bossari ha pubblicato un post con un emoticon sorridente quando Eva affermò che aveva l’auricolare. Dopo il servizio di Striscia sono piovuti pochi apprezzamenti e una sfilza di critiche. Stessa sorte per Alessia Marcuzzi ritenuta ormai non all’altezza e soprattutto non più credibile dopo le incongruenze evidenziate da Striscia. Haters anche sui profili di Francesco Monte (“volevi la copertina di Chi, adesso basta”, “Sei stato smascherato”, “Striscia ti ha sbugiardato”), Eva Henger e Massimiliano Caroletti che stamane ha pubblicato un altro messaggio trasversale: “Sulla mia lapide scriveranno eppure sembrava volesse rompere il cazzo, invece era solo il suo modo d’amare!”.

Qualcuno gli ha ricordato della denuncia per calunnia a carico della Henger ma ha ribadito che Eva era stata assolta e l’episodio risaliva al 2011. Poi ha risposto: “Mi organizzo per fare altro tra una minaccia e l’altra”. E alla fine ha bloccato i commenti.