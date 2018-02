La quinta puntata dell’Isola dei Famosi ha registrato l’uscita di Filippo Nardi, amico di Paola Di Benedetto, in nomination con Nino Formicola e Franco Terlizzi. La Di Benedetto è anche le peor della settimana e per punizione deve rimanere legata a tempo indeterminato a Bianca Atzei, la naufraga che ha nominato. Una vera e propria tortura.

In un fuorionda, la Di Benedetto è apparsa molto contrariata dalla sua avventura: “Guarda, Bianca te lo dico quest’isola è mai na gioia, proprio mai na gioia”. Poi si è rivolta a Nino: “Ma perché mi hai nominato? Non abbiamo passato un minuto insieme, come fai a sapere se ti sono simpatica o no?” e il comico: “Non me la sentivo di nominare una persona del mio gruppo”, “Ma ci sarà stato qualcuno con cui andavi meno d’accordo”, “Eh no, ho pensato di votare chi finora non aveva condiviso con me quest’esperienza” e Paola rintuzza: “Io non l’avrei mai fatto. Sono ragionamenti opposti ma entrambi validi”.

La Di Benedetto soffre per essere legata a Bianca: “Davvero ti alzi tante volte la notte per fare pipì?”, “Sì”, “Nooo, io pur di non alzarmi, mi p***o addosso. Va be’, guardiamo il lato positivo: non faremo niente, mangeremo e basta”. Poi Bianca si giustifica per la nomination: “Volevo chiarire perché potresti essere la mia sorellina. Siamo persone mature e si va avanti”, Paola ascolta ma non è affatto persuasa dall’ennesimo scusa. Intanto Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono sempre più leader e sembrano andare davvero d’accordo.



Sull’Isla Bonita, Simone e Elena si abbracciano, si tengono per mano e sparlano degli altri naufraghi. Il più cattivello è Simone: “Ho fatto quello che mi sentivo ma potevo nominare anche Amaurys per la sparata che mi ha fatto sullo shampoo. Comunque, noi non pensiamo a niente e godiamoci la settimana”.