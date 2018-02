Isola dei Famosi a rischio, l’audio choc della Nasti incastra Monte: "C'era un chilo di marijuana"

Striscia La Notizia fa colare a picco l’Isola dei Famosi. Ficarra e Picone rivelano che l’audio ascoltato da Alessia Marcuzzi, martedì scorso, era di Chiara Nasti. La naufraga ritirata ha incontrato Massimiliano Caroletti in un ristorante e ha confermato quanto detto dalla moglie Eva Henger (che aveva anticipato l’uscita del file audio a Pomeriggio Cinque). Si sente Caroletti dire: “Eva mi ha parlato di tanta roba, ma davvero? Sarà stata un chilo”, “Sì, non era quello che sai dici… si è fatto una cannetta”, “E infatti una cannetta, sti ca**i”, “Tutto il tempo dalla mattina che si svegliava fino alla sera. C’era Nadia che piangeva perché si svegliava con il mal di testa. L’ha detto a tutti che l’aveva presa”, “Anche a Marco?”, “Pure Marco, appresso a lui, “Lo ha detto all’autore e lui lo sapeva e l’ha mandata al massacro, ma come ha fatto a fidarsi?”, “L’ha comprata in albergo e se l’è portata in casa. Se ci fermavano, ci mettevano tutti dentro”, “Avete fatto il viaggio?”, “Sì, ci siamo fatti 40 minuti in pullman con tutta quella roba”.



La Nasti è inequivocabile: Eva Henger ha detto la verità. Ma Ficarra mette in luce anche le ultime discrepanze del “canna-gate” affrontato in malo modo da Alessia Marcuzzi martedì scorso. Striscia fa risentire le affermazioni di Cecilia Capriotti che per difendere l’autore Andrea, in pratica rivela che gli otto naufraghi dell’isola del peor e la produzione erano a conoscenza delle canne già prima della diretta di quel famigerato lunedì. Ficarra mette in evidenza: “E’ una dichiarazione clamorosa che la Marcuzzi non sottolinea. In pratica la produzione sapeva e in studio avevano già preso le contromisure, dunque le prime reazioni di Alessia sarebbero pura recitazione. Non solo accade un’altra stranezza martedì: la Venier dice che tre naufraghi non confermano la versione della Henger, ma non è vero e la Marcuzzi lo sa bene perché poco prima ha ascoltato l’audio. Perché ha taciuto? E non ha contraddetto Mara?”.

Ficarra passa a elencare le diverse difese: il momento dell’inizio del programma (ma il contratto viene firmato prima di raggiungere l’Honduras quindi Monte andava squalificato), il mantra “non è affar mio” imposto ai concorrenti e il cannoneggiamento della Henger sul dettaglio del “tempismo sbagliato per lanciare l’accusa” fatto da Marcuzzi, Venier e Bossari. Per Striscia, la colpa è di Magnolia tanto da affermare: “sembra che volino stracci tra Mediaset e Magnolia TV”. Per avvalorare la tesi mostrano un fotogramma velocissimo inserito nella sigla dell’ultima puntata andata in onda. Si vede un animale con la faccia del Direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: un incrocio fra tre animali: un asino, una giraffa che ha il cervello lontano dal cuore e sotto, sotto è un coniglio. In pratica Magnolia gli ha dato del “bastardone”.

L’ultima rivelazione riguarda Daniele Bossari che ha dimostrato un notevole accanimento verso la Henger: “Colpo basso, perché questo tempismo, sembra alterata, dove vuoi arrivare?”, Staffelli svela che ha un auricolare da cui riceveva le battute da pronunciare contro Eva: “E’ l’Ambro dell’Isola”. Sono ben due i fermoimmagine dove si vede l’auricolare.