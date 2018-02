Dopo un mese reunion sull'Isola dei Famosi ma è già guerra

Dopo un mese, i naufraghi dell’Isola dei Famosi sono tutti insieme su Playa Uva. Insieme, ma non tutti d’accordo. Per punizione, Paola Di Benedetto è ancorata a Bianca, la persona che ha votato e dalla quale è stata nominata. “Mi sembra tragicomico, rido per non piangere- afferma la bella vicentina-. La nomination mi dà una carica in più e mi dà modo di confrontarmi con altri concorrenti”. Franco Terlizzi è di nuovo in nomination: “Non me l’aspettavo, evidentemente c’è qualcuno a cui do fastidio. Marco fa i giochetti, mi ha nominato”. Marco Ferri è amareggiato perché ha chiesto a Franco di ammettere che gli aveva detto “uomo di m***a”, ma quello ha negato. Nino Formicola è alla sua prima volta però la prende bene: “Strano che mi abbia nominato Simone, ma prima o poi tocca a tutti, quindi che problema c’è?!”.

Intanto stelle alte nel cielo e cuoricini a pioggia su Isla Bonita dove sono spiaggiati Simone, il mejor, e Elena Morali, la naufraga che ha scelto per fargli compagnia. La promessa sposa del comico Scintilla ammette: “Sono super felice, felicissima, era una settimana che aspettavo di ricongiungermi a Simoncino”, anche Barbato tocca il cielo con un dito: “Meglio di così non potevo sperare. Ci siamo ritrovati con Elena, sono felicissimo. Un sogno che diventa realtà. La notte è molto promettente”. E’ notte quando lei gli mostra il costumino trasparente con la foglia di fico e lui gongolante: “Beeello”, poi si buttano sull’unico letto matrimoniale e lui l'abbraccia. Se son rose fioriranno.